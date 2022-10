दुनिया की सबसे डरावनी नौकरी, कमज़ोर दिल वाले एप्लाई करने की सोचें भी नहीं !

Scariest Job in the World: आप ऐसी तमाम नौकरियों के बारे में जानते होंगे, जो आम सर्विस पैटर्न से काफी अलग होती हैं. कुछ फुल टाइम जॉब होती हैं तो कुछ पार्ट टाइम. कुछ नौकरियों में सिर्फ 2-3 घंटे ही काम करना होता है लेकिन कुछ जॉब्स ऐसी भी होती हैं, जिनमें ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती. इस वक्त एक ऐसी नौकरी भी निकाली गई है, जो आपकी शारीरिक क्षमता नहीं बल्कि मानसिक क्षमता को परखेगी या फिर सीधे शब्दों में कहें तो ये आपके डरने के लेवल को चेक करने वाली है.

आपको जानकर हैरानी होगी लेकिन The Dungeon नाम के वेन्यू की ओर से अपने हर लोकेशन पर एक ऐसी नौकरी (Weirdest Jobs in the World) निकाली गई है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ ऐसे लोग ही आवेदन दे सकते हैं, जो दिल से कमज़ोर बिल्कुल न हों. सैलानियों के बीच मशहूर इस वेन्यू ने खुद इस वेकैंसी को दुनिया की सबसे डरावनी नौकरी के तौर पर एडवरटाइज़ किया है.

जांबाज़ लोगों के लिए है नौकरी

दरअसल The Dungeon की ओर से हैलोवीन को देखते हुए अपने लंदन, ब्लैकपूल, एडिनबर्ग और यॉर्क की साइट्स पर ऐसे लोगों की तलाश है, जो डर का लेवल चेक कर सकें. इस नौकरी को नाम ही स्केयर टेस्टर का दिया गया है, जो The Dungeon में होने वाले शोज़ को देखेंगे और इस पर अपनी प्रतिक्रिया देंगे. ज़ाहिर तौर पर यहां होने वाले शो खासे डरावने होंगे. एप्लाई करने वाले शख्स को किसी एक साइट पर नहीं बल्कि 4 जगहों पर जाकर डरावने शो देखने होंगे, जिसके लिए उसका दिल काफी मजबूत होना चाहिए.

जो डर जाएगा, वो घर जाएगा

एप्लाई करने वाले कैंडिडेट को पहले लंदन की सबसे डरावनी बिल्डिंग 50 Berkley Square पर हॉरर शो दिखाया जाएगा. कामयाब कैंडिडेट को फिर यॉर्क में आत्माओं और भूतों का शो देखना होगा, आखिर मं उसे ब्लैकपूल में Grim Reaper में जाकर भी डरावने शो को देखना होगा. मिरर से बात करते हुए The Dungeon के जनरल मैनेजर ने कहा कि इस साल वे सबसे लकी या फिर अनलकी फैन को सबसे डरावने Dungeon Halloween शोज़ दिखाएंगे. इसके लिए सिर्फ वही लोग एप्लाई करें, जिनका दिल और जिगर मजबूत हो.

