Video : मगरमच्छ को गले लगाकर चूमने लगा शख्स, रोंगटे खड़े कर देने वाला है वीडियो !

सोशल मीडिया पर वायरल (Viral On Social Media) होने वाले तमाम वीडियोज़ में जंगली जानवरों (Wildlife Videos) और इनकी इंसानों से दोस्ती वाले वीडियो खासा पॉपुलर होते हैं. इस वक्त भी एक शख्स का ऐसा ही वीडियो वायरल (Viral Video) हो रहा है, जिसमें बेहद खतरनाक दिखने वाले मगरमच्छ से वो दोस्ताना रवैया दिखा रहा है. वीडियो देखकर कोई एक बार सहम (Scary Video of Crocodile and Man) जाएगा, लेकिन ये शख्स बहुत ही आराम से मगरमच्छ के साथ खेल रहा है.

कई बार जानवरों के साथ ज्यादा दोस्ती दिखाना भारी पड़ जाता है, जैसे कुछ दिन पहले जमाइका के एक चिड़ियाघर में एक शख्स की उंगली शेर ने तब चबा ली थी, जब वो उसे परेशान कर रहा था. खैर, इस वीडियो में ऐसा कुछ नहीं हुआ बल्कि ये आदमी बड़े ही आराम से मगरमच्छों के बीच लेटा हुआ है और वे उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे. आप भी ये हैरान करने वाला वीडियो ज़रूर देखिए.

मगरमच्छ से इतनी गहरी दोस्ती !

कुछ सबसे ज्यादा खतरनाक जीवों में शुमार मगरमच्छ को देखकर ही लोग दूर भाग जाते हैं. हालांकि वायरल हो रहे इस वीडियो में ये शख्स उनके बेहद नज़दीक है. रेत में वो उनके साथ लेटा हुआ है. इनमें से एक मगरमच्छ के पंजों पर वो बड़े ही प्यार से हाथ रखता है और फिर उसे गले लगाता है. इतना ही नहीं वो उसे किस भी करता है. शख्स मगरमच्छ की पीठ पर लेटकर उसे गले भी लगा लेता और उसके साथ मस्ती करता है. मगरमच्छ के साथ उसका ऐसा कम्फर्ट देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए .

View this post on Instagram A post shared by 🐍Ꮗ Ꭷ Ꮢ Ꮭ Ꮄ ᎧᎦ Ꮥ Ꮑ Ꮧ Ꮶ Ꮛ Ꮥ🐍 (@world_of_snakes_)

लोगों ने कहा- भूखा नहीं है मगरमच्छ !

इस खतरनाक वीडियो को इंस्टाग्राम पर world_of_snakes नाम के पेज से शेयर किया गया है. 13 अप्रैल को शेयर किे गए वीडियो को अब तक 34 हज़ार से भी ज्यादा बार पसंद किया जा चुका है और इसे हज़ारों लोगों ने देखा है. वीडियो पर आने वाले कमेंट में भी लोग एक तरफ शख्स की जांबाज़ी की तारीफ कर रहे हैं तो वहीं ये भी लिख रहे हैं कि शायद मगरमच्छ भूखा नहीं है वरना अब तक वो इतने आराम से वहां न होता.

