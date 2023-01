स्कूल में लड़की को क्लासमेट ने बेरहमी से पीटा, इस काम को करने से किया था मना, देखें Viral Video

School Girl ka Video: स्कूल और कॉलेजों में किसी भी तरह से सहपाठियों को प्रताड़ित करना अपराध माना जाता है. इसी तरह की घटना न हो इसके लिए संस्थानों में एक कमिटी भी होती है. लेकिन इसके बावजूद सहपाठियों द्वारा प्रताड़ित करने का मामला सामने आता रहता है. ऐसी ही एक घटना पाकिस्तान के लाहौर की एक प्राइवेट स्कूल की है, जहां एक लड़की को उसके सहपाठियों द्वारा प्रताड़ित किए जाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. इसके बाद अधिकारी हरकत में आ गए और जांच शुरू कर दी गई है.

ट्विटर पर- इस वीडियो को कई बार शेयर किए गए है, इसमें तीन किशोर लड़कियों को अपने सहपाठी को बालों से पकड़कर जमीन पर पटकते हुए दिख रहा है. ग्रुप को कथित पीड़िता को मौखिक रूप से गाली देते हुए और उसे “सॉरी कहने” के लिए कहते हुए सुना जाता है. एक अन्य लड़की भी लड़की के माथे पर लात मारती दिख रही है, जबकि एक अन्य अपने मोबाइल फोन पर इस घटना का वीडियो रिकॉर्ड करती दिख रही है.

पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के सदस्य महेन फैसल ने ट्विटर पर वीडियो को कैप्शन के साथ शेयर किया है, जिसमें लिखा, “इससे पूरी तरह से घृणा. लाहौर में स्कार्सडेल अमेरिकन इंटरनेशनल स्कूल के दृश्य, जहां छात्रों ने कथित तौर पर ड्रिंक करने से मना करने पर एक साथी छात्र के साथ मारपीट की. यह अस्वीकार्य है, मुझे उम्मीद है कि लड़कियों के खिलाफ कुछ गंभीर कार्रवाई की जाएगी.” डॉन के मुताबिक, यह घटना 16 जनवरी को डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी (DHA) के बीबी ब्लॉक स्थित अमेरिकन इंटरनेशनल स्कूल में हुई.

Absolutely disgusted by this.

Scenes from Scarsdale American International School in defence Lahore, where students allegedly assaulted a fellow student for refusing to drink. This is unacceptable, I hope some serious action was taken against the girls.

pic.twitter.com/hHI1zp0IJQ

— Maheen Faisal (@MaheenFaisal20) January 20, 2023