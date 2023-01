स्कूल में 24 घंटे जलती रहती है लाइट, 17 महीने में बहुत से लोग बुझाने आए, आज तक कोई भी नहीं हो पाया कामयाब!

School Lights Have Been On for Two Years: हमें घर में हो या फिर बाहर हमेशा ही ये सलाह दी जाती है कि लाइट का उतना ही इस्तेमाल किया जाए, जितनी ज़रूरत हो. हालांकि लोग इस बात को अमल करने में कोताही बरतते हैं. जब ऊर्जा की कमी को लेकर दुनिया भर में बातें हो रही हैं, तब अगर हम आपको किसी ऐसी जगह के बारे में बताएं, जहां 2 साल से बिजली बंद ही नहीं हुई है, तो आपका चौंकना लाज़मी है.

अमेरिका के मैसाच्युसेट्स में एक हाईस्कूल है, जहां करीब 2 साल से लगातार लाइट्स जल रही हैं. इसे ऑफ करने के तरह-तरह के प्रयास हुए हैं लेकिन कोई ऐसा नहीं कर पाया. साल 2021 में अगस्त से ही Minnechaug Regional High School नाम के स्कूल की स्मार्ट लाइट्स लगातार जल रही हैं और इन्हें कोई बुझा ही नहीं पाया है. ऐसा नहीं है कि इन्हें ऑफ करने की कोशिश नहीं की गई, लाख तरकीबों के बाद भी लाइट्स ऑफ करना किसी के बस में नहीं था.

17 महीने से लगातार जल रही हैं लाइट्स

घर की 2-4 लाइट्स अगर 24 घंटे तक हफ्ते भर भी जलती रहें तो इससे बिजली का बिल बढ़ जाता है. सोचि एक पूरे स्कूल की 7000 लाइट्स को अगर 17 महीने के लिए खुला छोड़ दिया जाए, तो बिजली का कितना बिल बढ़ जाएगा. कुछ ऐसा ही हुआ है मैसाच्युसेट्स के एक स्कूल में. यहां एक दशक पहले स्मार्ट लाइट्स को इंस्टॉल किया गया था. इसका उद्देश्य तो था बिजली और पैसा बचाना लेकिन हुआ कुछ यूं कि ये लाइट्स अब कभी बुझ ही नहीं पातीं. एनबीसी न्यूज़ के मुताबिक लाइट्स को बंद करने का कोई सिस्टम नहीं मिल पाया है और लगातार पावर वेस्ट हो रहा है.

सॉफ्टवेयर खराब होने से आई दिक्कत

ये समस्या तब आई, जब स्मार्ट लाइटिंग सिस्टम के सॉफ्टवेयर में दिक्कत आ गई. मैनुअल स्विच के बजाय इसी सॉफ्टवेयर से 7000 लाइट्स कंट्रोल हो रही थीं. जब स्कूल ने कंपनी से संपर्क किया तो पता चला कि जिस कंपनी ने सिस्टम इंस्टॉल किया था, उसे अब दूसरी कंपनी ने टेकओवर कर लिया है. उनका एक्सेस अब सॉफ्टवेयर या प्रोजेक्ट पर नहीं रहा. ऐसे में इसे सिर्फ हार्डवेयर बदलकर ही चेंज किया जा सकता है. अब दिक्कत ये है कि हार्डवेयर के पार्ट मिलने में समस्या है, ऐसे में लगभग 2 साल बीतने के बाद भी लाइट्स जल रही हैं. उम्मीद की जा रही है कि अगले महीने तक इसका समाधान हो जाएगा.

Tags: Ajab Gajab, Viral news, Weird news