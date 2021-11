वैज्ञानिकों ने ढूंढ निकाला 'शैतान', 4 पैरों के सांप की कुछ और ही थी असलियत !

इंसानों से पहले प्राचीन युग (Study on ancient animals) में धरती पर क्या-क्या रहा होगा? इस तथ्य को जानने के लिए लगातार वैज्ञानिक अपने शोध को आगे बढ़ाते रहे हैं. इन्हीं शोधों की कड़ी (New Research on snake) में अब वैज्ञानिकों ने ढूंढ निकाली है चार पैरों वाले सांप (Ancient 4 legged snake) की सच्चाई. डायनासोर युग में लंबा सांप जैसा जीव हुआ करता था, जिसके 4 पैर थे. अब वैज्ञानिकों ने इसके जीवाश्म पर स्टडी के बाद ये तथ्य साफ किया है कि ये सांप नहीं बल्कि एक अलग ही किस्म का शैतान जीव था.

इस जीवाश्म की संरचना (Study on old fossils) की बात करें तो किसी पेंसिल की तरह है और इसकी लंबाई 7.7 इंच है. आप खुद सोचिए अगर सांप जैसे तेज़-तर्रार जीव के 4 पैर होते, तो वो और भी कितना खतरनाक हो सकता था. हालांकि गनीमत ये है कि वैज्ञानिकों ने इसका सच खोजते हुए बताया है कि ये जीव सांप था ही नहीं बल्कि वो डोलिचोसॉर (Dolichosaur) नाम का जीव था.

क्या है डोलिचोसॉर (Dolichosaur) ?

अब सवाल ये कि आखिर डोलिचोसॉर क्या था, जिसके जीवाश्म को सांप मान लिया गया था. दरअसल डोलिचोसॉर (Dolichosaur) एक किस्म की छिपकली थी, जो समुद्र में रहती थी. अब ये लंबे शरीर वाली छिपकली विलुप्त हो चुकी है. 4 पैरों के साथ लंबे शरीर वाली इस छिपकली को क्रिटेशियल पीरियड में पाया जाता था. Live Science की रिपोर्ट के मुताबिक इस छिपकली को अब से 6.6 करोड़ साल से 14.50 करोड़ साल के बीच पाया जाता था. पहले वैज्ञानिक इस बात को मानते थे कि सांपों के पूर्वज 4 पैरों वाले होते थे लेकिन साल 2016 में आए रिसर्च ने साबित कर दिया कि 15 करोड़ साल पहले ही 4 पैरों वाले सांप खत्म हो गए थे. जिस पेंसिल के आकार वाले जीवाश्म का वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया वो 12 करोड़ साल पुराना है.

कैसे हुए नए जीव का खुलासा?

जीवाश्म को वैज्ञानिकों ने टेट्रोपोडोफिस एंप्लेक्टस (Tetrapodophis amplectus) नाम दिया है. ग्रीक भाषा में इसका मतलब 4 पैरों का सांप होता है. इस पर अध्ययन करते हुए कनाडा की एंडमॉन्टॉन यूनिवर्सिटी ऑफ अलबर्टा (University of Alberta in Edmonton, Canada) में बायोलॉजी के प्रोफेसर माइकल काल्डवेल (Michael Caldwell) ने कहा कि जीवाश्म के अंदर की संरचनाओं पर जब गौर किया गया तो ये सांप के अंदर की संरचना बिल्कुल नहीं थी. जीवाश्म को विलुप्त समुद्री छिपकली माना गया है और ये नई स्टडी जर्नल ऑफ सिस्टेमेटिक पैलियोन्टोलॉजी में पब्लिश की गई है.

Tags: Science news