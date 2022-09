दुनिया के सबसे ताकतवर टेलीस्कोप ने पहली बार खींची सूर्य की ऐसी फोटो, आपने देखी क्या?

अपने 11 साल के सौर चक्र से गुजर रहा सूर्य इस समय बहुत एक्टिव फेज में है. वैज्ञानिक इसमें हो रही गतिविधियों को मॉनिटर कर रहे हैं. इस बीच, माउ के हवाई द्वीप पर हलाकाला ऑब्‍जर्वेट्री में US नेशनल साइंस फाउंडेशन (NSF) के नए ‘डैनियल के इनौए सोलर’ (Daniel K Inouye Solar) टेलीस्‍कोप ने अपने संचालन का एक साल पूरा कर लिया है. इस टेलीस्‍कोप ने सूर्य की शानदार भेजी है.

टेलीस्‍कोप से कैप्‍चर की गई इमेज में जो धागे जैसी चीज दिखाई देती है, वह वास्तव में सूर्य के कोरोना में तैरने वाले प्‍लाज्‍मा हैं. इनकी चौड़ाई 1,600 किलोमीटर तक होती है. नेशनल साइंस फाउंडेशन का कहना है कि इनौए सोलर टेलीस्‍कोप दुनिया का सबसे शक्तिशाली सोलर टेलीस्कोप है. इसने सूर्य के क्रोमोस्फीयर (chromosphere) की तस्‍वीर ली है, जिसका रेजॉलूशन 18 किलोमीटर है और यह 82,500 किलोमीटर के एरिया को कैप्चर करता है. क्रोमोस्फीयर सूर्य के वायुमंडल में तीन मुख्य परतों में से दूसरा है. यह फोटोस्‍फीयर के ऊपर और सोलर ट्रांजिशन रीजन व कोरोना के नीचे स्थित है.

सूर्य का क्रोमोस्फीयर आमतौर पर अदृश्य होता है. इसे सिर्फ पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान देखा जा सकता है, जब यह तारे के चारों ओर लाल रिम के रूप में दिखाई देता है. लेकिन इमेजिंग तकनीक ने चीजें बदल दी हैं और अब क्रोमोस्‍फीयर में भी देखा जा रहा है.

A delegation of @NSF & @AURADC leaders, congressional dignitaries, and members of the scientific and Native Hawaiian communities recently commemorated the inauguration of the #InouyeSolarTelescope – including the release of two new images of our Sun! https://t.co/dsTzFWZnkp

— NatlSolarObservatory (@NatSolarObs) September 7, 2022