मां के दूध में है बैक्टीरिया से लड़ने की अद्भुत क्षमता, एंटीबायोटिक दवाओं से भी ज्यादा है असरकारी!

जन्म के बाद बच्चों के लिए मां का दूध (Breast Milk) सबसे ज्यादा फायदेमंद माना जाता है. वैज्ञानिकों ने भी इस बात को माना कि मां के दूध में रोगरोधक क्षमता (Immune System) बढ़ाने के गुण होते हैं. अब नए शोध में इस बात का दावा किया गया है मां के दूध में मौजूद शुगर को एंटीबायोटिक की जगह इस्तेमाल (Breast milk is better than antibiotics) किया जा सकता है, क्योंकि इंसान के टिश्यू में बैक्टीरियल इंफेक्शन ( bacterial infections)को ये दवाओं से भी जल्दी खत्म कर सकते हैं.

वैज्ञानिकों की रिसर्च में पाया गया कि मां के दूध में एंटीबायोटिक और बैक्टीरियल इंफेक्शन से लड़ने की प्रॉपर्टी पाई जाती है. स्टडी में ये भी पाया गया है कि मां के दूध में पाया जाने वाला शुगर पेंसिलिन जैसी पारंपरिक एंटीबायोटिक से भी बेहतर प्रदर्शन कर सकता है. इस स्टडी की रिपोर्ट को American Chemical Society की कॉन्फ्रेंस में प्रस्तुत किया गया है.

मां के दूध में मौजूद हैं असरकारी एंटीबायोटिक

शोध के लिए मां के दूध के कुछ सैंपल्स इकट्ठा किए गए. इन सैंपल्स में से HMO (human milk oligosaccharides) को दूध से अलग कर लिया गया. फिर ग्रुप बी स्ट्रेपोकोकस (GBS) बैक्टीरिया से इंफेक्टेड मानव कोशिकाओं पर इसका इस्तेमाल किया गया. GBS एक सामान्य बैक्टीरिया है, जो ब्लड पॉयज़निंग, मेनिंगिटिस और स्टिलबर्थ जैसे हालात पैदा करता है. स्टडी की रिपोर्ट को पेश करते हुए बताया गया है कि मां के दूध में मौजूद शुगर इन सभी बैक्टीरियल इंफेक्शन को ठीक करने में सक्षम पाया गया है.

बैक्टीरियल इंफेक्शन पर कारगर है ब्रेस्ट मिल्क

वैज्ञानिकों ने प्रेगनेंट चूहों पर भी इसकी टेस्टिंग की थी. शोध के निष्कर्ष में ये बात भी सामने आई है कि मां के दूध में मौजूद तत्व बच्चों को इंफेक्शन से बचाने में कारगर हैं और इसका इस्तेमाल दवाएं विकसित करने में भी किया जा सकता है. Nashville की Vanderbilt University की शोधार्थी रेबेका का कहना है – ‘HMO ट्रीटमेंट के बाद चूहे के पांच रिप्रोडक्टिव अंगों में इंफेक्शन कम होते हुए साफ देखा गया.’ कोशिकाओं से चिपककर दूध में मौजूद शुगर इंफेक्शन बढ़ने से रोक देते हैं. अमेरिका के वैज्ञानिकों की टीम का कहना है कि मां के दूध में करीब 200 तरह के शुगर होते हैं, जिनके पहचाने जाने के लिए शोधकार्य जारी है.