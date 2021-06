पैदाइशी गणितज्ञ हैं कौए, समझते हैं 'जीरो का कॉन्सेप्ट', वैज्ञानिक हैरान- कहां से सीखा ज्ञान?

कौओं (Crows) की कांय-कांय भले ही आपको सुनने में बुरी लगती है, लेकिन अगर आप इसको समझ सकते तो जानते कि कोए कितने समझदार (Crows are Smart like Humans) होते हैं. कौए की खोपड़ी को लेकर एक नई स्टडी में वैज्ञानिकों (Scientist reveals crows understand concept of Zero) ने बताया है कि कौए बेहद स्मार्ट होते हैं और उन्हें जीरो का कॉन्सेप्ट (The Concept of Zero) बखूबी समझ में आता है. जीरो का कॉन्सेप्ट या शून्य की अवधारणा 5वीं सदी या उससे थोड़ा पहले दी गई थी.



वैज्ञानिक इस बात को लेकर हैरान हैं कि कौए इस कॉन्सेप्ट (The Concept of Zero) को किस तरह समझ लेते हैं. कौओं को कभी भी शून्य के कॉन्सेप्ट की ट्रेनिंग नहीं दी गई, न ही उन्हें इसके बारे में पढ़ाया गया. पांचवीं सदी के बाद से गणित (Mathmatics Concepts) में तमाम बदलाव आ चुके हैं, लेकिन कौआ जीरो की अवधारणा को समझता है, उसे इसका मतलब अच्छी तरह पता है.



क्या है जीरो कॉन्सेप्ट ?



जीरो की अवधारणा (The Concept of Zero) ये है कि इसमें किसी भी अन्य संख्या को जोड़ा जाए, घटाया जाए या फिर गुणा-भाग किया जाए, जीरो का अस्तित्व खत्म नहीं होता. जीरो की मौजूदगी पर किसी भी चीज़ का कोई असर नहीं होता. जर्मनी स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ तुबिनजेन (University of Tübingen in Germany) में इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोबायोलॉजी (Institute of Neurobiology) में प्रोफेसर आंद्रिया निएडेर (Andreas Nieder) कहती हैं कि गणितज्ञों के लिए जीरो की खोज एक बड़ा अचीवमेंट था. जीरो खालीपन को दर्शाने वाला अंक है. इसे हम रूटीन में शामिल नहीं करते.ये भी पढ़ें- Viral हो रहा है 'आत्मनिर्भर' हाथी का Video,खुद हैंडपंप चलाकर पी रहा पानी, Cuteness पर फिदा लोग



कौओं के दिमाग में कैसे फीड है जीरो?



प्रोफेसर आंद्रिया निएडेर (Andreas Nieder) कहते हैं कि जब उन्होंने कोओं के दिमाग को पढ़ने की कोशिश की तो पता चला कि वो अन्य संख्याओं की तरह ही जीरो को भी समझते हैं. हैरान कर देने वाला तथ्य ये है कि वो जानता है कि एक की शुरुआत से पहले जीरो होता है. इस पर स्टडी करने के लिए वैज्ञानिकों ने दो प्रयोग किए हैं. इसमें दो नर कौओं (Corvus corone) को कंप्यूटर स्क्रीन के सामने लकड़ी के टुकड़ों पर बिठाया गया. कोओं के सामे ग्रे रंग की स्क्रीन में जीरो और 4 डॉट्स एक साथ निकलकर सामने आए. वे नंबर्स की समानता और अंतर को जानते हैं.



जीरो का कॉन्सेप्ट है क्लियर



जब दोनों कौए कंप्यूटर स्क्रीन पर गोल डॉट्स देख रहे थे, तब एक ब्रेन में 500 न्यूरॉन्स में से 223 और दूसरे के 268 न्यूरॉन्स सक्रिय थे. स्क्रीन पर दूसरी संख्याएं आने के साथ ही कौओं ने न्यूरॉन्स की सक्रियता कम कर दी. थोड़ी देर बाद ये हुआ कि उन्होंने स्क्रीन देखना बंद कर दिया. जैसे ही जीरो फिर दिखाई दिया, कौए सक्रिय गए. ये तो नहीं पता चल पाया कि जीरो (The Concept of Zero) कौओं के लिए क्या मायने रखता है लेकिन समझ में आया कि वे जीरो समझते हैं.