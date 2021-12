आ रहा है कोरोना का दुश्मन Chewing Gum, मुंह में ही कर देगा वायरस का काम तमाम

ओमिक्रॉन ज्‍यादा खतरनाक या डेल्‍टा, जानें WHO की नए वेरिएंट पर क्‍या है राय?

Coronavirus से लड़ाई लड़ने के लिए वैज्ञानिक लगातार इससे जुड़े हुए शोध (New Study On Covid-19) कर रहे हैं, ताकि वायरस को नुकसान पहुंचाने से पहले ही खत्म किया जा सके. अब वैज्ञानिकों ने पौधों के ज़रिये मिले प्रोटीन का इस्तेमाल करके एक ऐसा च्युइंग गम (Chewing Gum could kill Corona) विकसित करने पर काम शुरू किया है, जो कोरोना वायरस का दुश्मन (Scientists developing Anti Corona Chewing Gum) होगा. ये कोरोना वायरस के संक्रमण को घटाने का काम (Anti Corona Chewing Gum) करेगा.

ये च्युइंग गम SARS COV -2 वायरस के लिए एक ‘जाल’ का काम करेगा. इस पर काम कर रहे वैज्ञानिकों का कहना है कि जिन लोगों का टीकाकरण हो चुका है, उन्हें भी कोरोना वायरस के संक्रमण की आशंका है. ऐसे में वैज्ञानिक नेज़ल स्प्रे और च्युइंग गम जैसे उपाय अपनाकर इंफेक्शन को पहले चरण में ही रोकने की कोशिश कर रहे हैं.

लार में वायरस को खत्म करेगा च्युइंग गम

कोरोना को खत्म करने वाले च्युइंग गम पर अमेरिका स्थित पेन्सिलवेनिया विश्वविद्यालय के हेनरी डेनियल ने बताया कि ‘SARS COV -2 लार ग्रंथी में मिलकर अपने जैसे ही वायरस को बनाता है. ऐसे में जब कोई संक्रमित व्यक्ति छींकता, खांसता या बोलता है और वह दूसरों में पहुंच जाता है.’ जिस शख्स ने अपना टीकाकरण नहीं कराया है और वो कोरोना से संक्रमित हो चुका है, वो दूसरे टीका लिए हुए शख्स को भी संक्रमित करने की क्षमता रखता है. मोलेक्यूलर थेरेपी जर्नल में पब्लिश स्टडी में डेनियल ने कहा है, ‘ये गम लार में वायरस को न्यूट्रल कर देता है, जो संक्रमण के स्रोत को खत्म कर देने का आसान तरीका हो सकता है.’

स्पाइक प्रोटीन को बांधेगा च्युइंग गम

कोरोना से पहले डेनियल हाई ब्लड प्रेशर के लिए एक प्रोटीन हार्मोन का अध्ययन कर रहे थे. उन्होंने ACE 2 प्रोटीन और कई अन्य प्रोटीन विकसित किए, जिनमें इलाज करने की क्षमता को खोजा गया था. च्युइंगम मानव कोशिकाओं में ACE2 के लिए रिसेप्टर SARS-CoV-2 स्पाइक प्रोटीन को बांधने के लिए भी होता है. च्यूइंग गम के टेस्ट के लिए शोधकर्ताओं ने पहले पौधो में ACE 2 तैयार किया, उसे अन्य यौगिक के साथ संलग्न किया ताकि वह प्रोटीन के जुड़ने में सहायक हो सके. आखिर में पौधे की सामग्री को गम में तब्दील कर दिया गया. अब इसी गम से च्युइंग गम बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसे कोरोना के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकेगा.

