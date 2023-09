वैज्ञानिकों का कमाल, फिर से बनाई 'अनंत काल वाली खुशबू', इजिप्ट की इस महिला को ममी बनाने में की गई थी यूज!

Scientists recreate ‘scent of eternity’: साइंटिस्ट्स ने 3,500 साल पहले मिस्र की एक महिला की ममी बनाने में इस्तेमाल की गई एक गंध (Scent) को फिर से बनाया है. परफ्यूम कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स को ‘इटरनिटी’ और ‘फॉरएवर’ जैसे नाम देना पसंद करती हैं. लेकिन अब वैज्ञानिकों ने सच में ऐसा कर दिखाया है. उन्होंने प्राचीन मिस्रवासियों की बदौलत ‘अनंत काल की खुशबू’ (Scent of Eternity) को फिर से बनाकर कमाल कर दिया है.

वैज्ञानिकों ने कैसे बनाई यह खुशबू– डेलीमेल की रिपोर्ट के अनुसार, वैज्ञानिकों ने जिस इजिप्ट की महिला के अवशेषों से इस खुशबू को बनाया है, उसका नाम सेनेटने (Senetnay) था. सेनेटने ममी के अवशेषों को एक सदी से भी अधिक समय पहले आर्कियोलॉजिस्ट हॉवर्ड कार्टर द्वारा इजिप्ट के थेब्स स्थित ‘वैली ऑफ किंग्स’ से प्राप्त किया गया था. ‘वैली ऑफ किंग्स’ – एक कब्रिस्तान, जो आमतौर पर फिरौन और शक्तिशाली कुलीनों के लिए आरक्षित होता था.

तब सेनेटने के ममीकरण में एक खास तरह का लेप इस्तेमाल किया गया था, जिससे उसके अंग लंबे समय तक संरक्षित रहें. अब वैज्ञानिकों ने उसी लेप से फिर से उस खुशबू को बनाया है. इसके लिए उन्होंने सेनेटने के जिगर और फेफड़ों से भी नमूने लिए. इस काम में क्रोमैटोग्राफी सहित कई जटिल वैज्ञानिक प्रक्रियाओं को अपनाया. वैज्ञानिकों ने ‘गंध’ को फिर से बनाने का काम फ्रेंच परफ्यूमर कैरोल कैल्वेज और सेंसरी म्यूजियोलॉजिस्ट सोफिया कोलेट एहरिच के साथ मिलकर किया है.

The Scent of the Afterlife Unbottled in New Study of Ancient Egyptian Mummification Balms – A team of researchers led by @Bara_Huber has recreated one of the scents used in the mummification of an important Egyptian woman more than 3500 years ago. https://t.co/wdNUvnnzMQ pic.twitter.com/hS0rztRVvm

