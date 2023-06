सीवेज में कोरोना वायरस मिलने की तमाम खबरें आपने पढ़ी होंगी, सुनी भी होंगी. लेकिन यह खबर आपको चौंका देगी. वैज्ञानिकों का कहना है कि एक शख्‍स कोरोना के बिल्‍कुल नए तरीके का वायरस सीवेज में बहा रहा है. लगभग एक साल से उसके पीछे साइंटिस्‍ट पड़े हुए हैं, लेकिन अब तक उसका पता नहीं चल पाया है. कोरोना का यह नया वंश है जो काफी खतरनाक माना जा रहा है और इसे चिंता पैदा कर दी हैं. वैज्ञानिक इसके बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन जब तक उस शख्‍स के बारे में पता नहीं चलेगा, इसकी पूरी सच्‍चाई जानना मुश्क‍िल होगा.

मामला अमेरिका के ओहियो राज्‍य का है. इनसाइडर की रिपोर्ट के मुताबिक, इस साल की शुरुआत में मिसौरी स्कूल ऑफ मेडिसिन विश्वविद्यालय में मॉल‍िक्‍यूलर बॉयोलॉजी के प्रोफेसर मार्क जॉनसन ने ट्विटर पर लिखा था, मुझे कोविड के एक नए वंश के बारे में सुलझाने में मदद करें. उन्‍होंने कहा, जब मैं कोविड की जांच कर रहा था तो नमूनों में एक ऐसा वायरस मिला,जिसने चिंता पैदा कर दी. पता चला कि ओह‍ियो में सिर्फ एक आदमी है जिसमें इस तरह का वायरस मिल रहा है. मुख्‍य रूप से कोलंबस शहर और वाश‍िंगटन कोर्ट हाउस के पास जांच में यह रहस्‍यमयी वायरस मिला. हो सकता है कि यह व्‍यक्‍त‍ि शहर में इन दोनों में से एक जगह रहता हो और दूसरी जगह काम करता हो. हालांकि, राहत की बात है कि यह बेहद खतरनाक नहीं है. लेकिन चिंता सिर्फ इस बात की है कि यह इतने लंबे समय तक एक ही व्‍यक्ति में मौजूद है.

Help me solve a COVID cryptic lineage mystery.

Cryptic lineages are distinct SARS-CoV-2 lineages that we detect in wastewater, but do not know their source. We believe they are from patients with very long COVID infections.

Here is more backstory.https://t.co/n9MdSLnVkI

— Marc Johnson (@SolidEvidence) April 24, 2023