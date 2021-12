एलियन जैसी दिखने वाली मछली, माथे पर हैं हरी आंखें और कांच की तरह पारदर्शी है त्वचा !

समुद्र (Ocean Life) में कुछ जाने-पहचाने तो कुछ बिल्कुल विचित्र किस्म के जीव हैं. वैज्ञानिकों को हाल ही में एक ऐसी मछली (Scientists found Barreleye Fish) मिली है, जो अपने माथे (Unique Fish Has Eyes on Forehead) से देखती है. ये दिखने में किसी हरे रंग के बल्ब की तरह चमकती रहती है. वैज्ञानिकों के मुताबिक अब तक ऐसी मछली कभी नहीं देखी गई थी, जिसका आगे का हिस्सा बिल्कुल पारदर्शी (Alien Like Fish) हो.

वैज्ञानिकों ने इस मछली को कैलिफोर्निया के मॉन्टेरे बे की गहराइयों में खोजा है. इस विचित्र जीव का नाम है बैरलआई फिश (Barreleye Fish) है. इसकी आंख माथे से बाहर झलकती हुई दिखती है. मॉन्टेरे बे एक्वेरि​यम रिसर्च इंस्टीट्यूट (Monterey Bay Aquarium Research Institute) के वैज्ञानिकों ने इसे ढूंढ निकाला है, जो 9 बार देखी जा चुकी है.

हरे बल्ब की तरह चमकती है आंख

बैरेलआई फिश (Barreleye Fish) काफी दुर्लभ मछली है और इसका वैज्ञानिक नाम मैक्रोपिन्ना माइक्रोस्टोमा (Macropinna microstoma) है. वैज्ञानिकों को ये आखिरी बार 9 दिसंबर 2021 को दिखाई दी थी. MBARI के रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल ने जब मॉन्टेरे की खाड़ी में गोता लगाया, तो वैज्ञानिकों की नज़र में पहली बार ये मछली आई. उन्होंने इससे पहले ऐसी खूबसूरत मछली नहीं देखी थी. उस वक्त 2132 फीट की गहराई में ये अनोखी मछली मिली थी. Monterey Bay Aquarium Research Institute के सीनियर साइंटिस्ट थॉमल नोल्स ने कहा कि पहले तो बैरलआई फिश उन्हें छोटी सी लग रही थी, तभी उन्हें एहसास हुआ कि ये दुनिया का कुछ दुर्लभ जीवों में से एक है. मछली की आंख पर तरल पदार्थ से भरा एक कवर था, जो उनकी सुरक्षा करता है. इसकी आंखें शरीर का सबसे संवेदनशील एरिया हैं.

रोशनी देख भागती हैं मछलियां

Barreleye Fish की आंखें पारदर्शी होने के साथ काफी संवेदनशील भी होती हैं. जैसे ही इनकी आंखों पर उजाला पड़ता है, मछली को परेशानी होने लगती है. उनकी आंखों के सामने कैप्सूल जैसी संरचना होती है, जो नाक का काम करती है. वैज्ञानिकों के मुातबिक ये मछलियां शिकार नहीं करतीं, लेकिन तैरते हुए उनके मुंह के सामने जब कोई छोटी मछली या जेलीफिश आती है, तो वे उसे निगल लेती हैं.

माना जाता है कि ये मछलियां स्पॉन्ज जैसे जीवों का खाना छीनकर भी खा लेती हैं.

Tags: Barreleye fish, Science news, Wildlife