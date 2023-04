वो हत्यारा कीड़ा, जो मिनटों में तमाम कर सकता है 26 लोगों का काम! दिखता है काई जैसा ...

Sea creature that able to kill 26 humans in minutes: जितनी अनछुई अंतरिक्ष की दुनिया है, उतनी ही रहस्यों से भरी हुई समंदर के अंदर की दुनिया है. इसमें छिपे बहुत से क्रीचर्स को तो हम जानते हैं लेकिन कुछ से हम अनजान हैं. न तो हमें उनकी अच्छाई पता है और न ही उनसे जुड़े हुए खतरे. एक ऐसे ही कीड़े के बारे में हम आपको आज बताने जा रहे हैं, जो स्वस्थ इंसान को भी मिनटों में मौत की नींद सुला सकता है.

डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक एक शख्स अपने कुत्ते को वॉक पर ले गया था, जहां उसे एक ऐसा खतरनाक समुद्री जीव मिला, जो इंसानों को मिनटों में मौत दे सकता है. जेसी डोनिसन (Jesse Donnison) ने बताया कि उनका कुत्ता ओटो ऑस्ट्रेलिया में ब्लैकवॉटल बे बीच पर खेल रहा था, तभी उसे पानी में कुछ अलग दिखाई दिया. यहीं उनका एनकाउंटर समंदर के खतरनाक कीड़े से हुआ.

खिलौने के अंदर से निकला कीड़ा

डॉग को समुद्र की लहरों के बीच से एक खिलौना जैसा कुछ दिखाई दिया. चूंकि ये डॉग टॉय जैसा लग रहा था, ऐसे में कुत्ता उसे उठाकर ले आया. जब इसके अंदर से कुछ बाहर आता हुआ दिखा, तो कुत्ता डर गया. वहीं डोनिसन ने खुद देखा कि टॉय के अंदर से ब्लू रिंग वाला एक ऑक्टोपस बाहर आ रहा था. ये सबसे ज़हरीले समुद्री जीवों में से एक होता है. वो तो अच्छा था कि उन्हें इसके बारे में पता था और उन्होंने किसी तरह बॉल को दूर फेंका. वहीं डॉग उस बॉल के पीछे पड़ा हुआ था, लेकिन गनीमत ये रही कि उसे कुछ हुआ नहीं.

जीव में मौजूद है 26 लोगों को मारने का ज़हर

डोनिसन के मुताबिक समुद्री शैवाल के रंग के इस कीड़े के शरीर पर नीले रंग के रिंग्स बने हुए होते हैं. अगर ये किसी को काटता भी है, तो दर्द नहीं होता क्योंकि ये काफी छोटा होता है. हालांकि इसका ज़हर 26 लोगों को मिनटों में इस दुनिया से विदा कर सकता है. इसके लक्षणों में लकवा, हार्ट फेल, अंधापन या फिर दम घुटना होता है और आखिरकार मौत हो जाती है.

