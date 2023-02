दादी-नानी की कहानियों में अक्सर सुनने को मिलता है कि ‘एक राजा की सौ रानियां थीं’. लेकिन कुछ लोग आज भी ऐसे राजसी शौक रखते हैं. इनके लिए शादियां सोशल स्टेटस का सिंबल है. एक-दो तीन और न जाने कितनी… इनकी गिनती खत्‍म ही नहीं होती. ताजा मामला ऑस्‍ट्रेलिया के पर्थ का है. एक शख्‍स को इसलिए गिरफ्तार किया गया है कि उसने छुपा छुपाकर तमाम शादियां कर डालीं (Man is arrested for allegedly having too many wives). और हर बार अदालत में झूठ बोलता रहा. अब पुलिस उसकी बीवियों को तलाश रही है. तीन तो मिल चुकी हैं बाकियों को ढूंढा जा रहा है. आपको जानकर हैरानी होगी कि उस शख्‍स की तमन्‍ना कुछ और ही है…

पर्थ के 48 वर्षीय इस शख्‍स ने पहली शादी की और उसके साथ रह रहा था. इसी बीच जुलाई 2020 में उसने एक और मह‍िला से शादी कर ली. तब उसका पहली बीवी से तलाक नहीं हुआ था. इतना ही नहीं, उसने शादी करते समय रजिस्‍ट्रार ऑफ‍िस में भी झूठ बोला.गौर करने वाली बात है कि वह दोनों बीवियों के साथ रहने का दावा करता था. इसी बीच उसने तीसरी शादी कर ली. इस बार भी उसने न तो पहली पत्‍नी को बताया और न ही दूसरी को. अदालत में इस बार भी झूठ बोला और तीसरी शादी रजिस्‍टर करा ली.

चौथी से शादी की बात आई तो धर दबोचा

कुछ दिनों बाद पता चला कि वह चौथी महिला के संपर्क में है और शादी करने की तैयारी कर रहा था. इसी बीच उसको पुलिस ने धर दबोचा. पूछताछ में उसने एक बीवी होने की बात कही. लेकिन जब पड़ताल की गई तो कई शाद‍ियां निकलीं. पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई तो पहली पत्‍नी मिल गई. वह ईस्‍टर्न स्‍टेट की रहने वाली निकली. कुछ ही दिनों में एक मह‍िला ने सोशल मीडिया के जर‍िए दावा किया कि वह भी उसकी पत्‍नी है.

कई और शादियां …

संकट ये है कि अदालत ने तीनों शादियों को अमान्‍य करार दे दिया क्‍योंकि झूठा हलफनामा देने की वजह से उन्‍हें कानूनी रूप से कोई मान्‍यता नहीं दी गई. इतना ही नहीं, जब उस शख्‍स से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि कुछ और शादियां उसने कर रखी हैं. इसकी पुलिस जांच कर रही है क्‍योंकि बार बार वह अपने बयान बदल रहा है. ऑस्‍ट्रेलिया के कानून के मुताबिक, एक शख्‍स पहली पत्‍नी को तलाक दिए बिना दूसरी शादी नहीं कर सकता. और पहली शादी भी कानूनी रूप से रजिस्‍टर होनी चाहिए तभी उसे मान्‍यता मिलती है. इस जुर्म में कम से कम पांच साल की सजा हो सकती है.

