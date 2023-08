Secret space in Egypt’s Great Pyramid: मिस्त्र के ग्रेट पिरामिड में एक ‘सीक्रेट जगह’ का रहस्य सुलझाने में वैज्ञानिक जुटे हुए हैं. उनका मानना है कि उस जगह में मिस्त्र के फिरौन का अमूल्य खजाना भरा हो सकता है. जिसे खोजने के लिए वैज्ञानिक दिन-रात एक किए हुए हैं. उस फिरौन ने 26वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मिस्त्र पर शासन किया था. ‘फिरौन’ अक्सर प्राचीन मिस्र के राजाओं के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है.

कब मिली थी यह ‘सीक्रेट जगह’? : ‘डेलीस्टार’ की रिपोर्ट के अनुसार, ग्रेट पिरामिड के अंदर यह ‘सीक्रेट जगह’ पहली बार 2017 में खोजी गई थी. तब से उस पर रहस्य बरकरार था, क्योंकि किसी को पता नहीं था कि उसके अंदर क्या था. अब वैज्ञानिक इस रहस्य का पता लगाने में जुटे हुए हैं. इसके लिए वे बेहतरीन स्कैनिंग टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं. उनको उम्मीद है जल्द ही पिरामिड के अंदर स्थित इस खाली जगह के बारे में कोई नई जानकारी सामने आएगी.

वैज्ञानिकों को हाल ही में पता चला कि चैंबर पहले सोचे गए अनुमान से 10 मीटर बड़ा है, जिससे इसकी लंबाई 40 मीटर हो गई है.

