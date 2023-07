सीखिए गणित की सीक्रेट ट्रिक, कितना भी लंबा हो सवाल, सेकेंड्स में हो जाएगा हल

Secret Trick Of Multiply: इंटरनेट पर आप तरह-तरह के वीडियो देखते हैं. इनमें से कुछ तो सिर्फ हंसने के लिए होते हैं, तो कुछ वीडियो ऐसे होते हैं, जिन्हें देखने के बाद हमें कुछ नया सीखने को मिल जाता है. ऐसा ही एक दिलचस्प वीडियो इस वक्त वायरल हो रहा है, जिसमें मैथ्स के स्टूडेंट्स के लिए बेहद उपयोगी ट्रिक देखने को मिल रही है.

गणित ऐसा सब्जेक्ट है, जिससे ज्यादातर लोग भागते हैं. बचपन से ही बच्चे गणित को देखकर दूरी बना लेते हैं, लेकिन अगर उन्हें कुछ आसान ट्रिक्स पता चल जाएं तो वे भी इस सब्जेक्ट में दिलचस्पी लेने लगेंगे. इसी से जुड़ी हुई एक ट्रिक का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे सीखने के बाद गुणा करने में काफी आसानी हो जाएगी.

गुणा करना हुआ चुटकियों का खेल

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि गुणा करने की सीक्रेट ट्रिक सिखाई जा रही है. एक पेपर पर बहुत से गणित के सवाल लिखे गए हैं. इसमें 1 अंक से लेकर 4 और 5 अंक तक के गुणा के सवाल लिखे गए हैं लेकिन इन्हें सॉल्व करने के लिए किसी पहाड़े का इस्तेमाल नहीं किया गया है, बल्कि एक छोटी सी ट्रिक के ज़रिये इसे फटाफट सॉल्व कर दिया गया. आप भी इसे देखने के बाद सोचेंगे कि स्कूल के दिनों में ही ये ट्रिक आनी चाहिए थी.

