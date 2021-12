अचानक शॉपिंग मॉल में घुस गई दैत्याकार छिपकली, अफरातफरी के बीच गार्ड ने यूं निकाल फेंका बाहर

दुनिया में जानवरों के साथ बुरा व्यवहार करने वालों की जमकर आलोचना होती है. चूंकि जानवर बेजुबान हैं, इसलिए उनके साथ होने वाले दुर्व्यवहार के लिए टीम का गठन किया जाता है. ये टीम ऐसे मामलों पर नजर रखती है जहां जानवरों पर अत्याचार किया जाता है. इन दिनों मलेशिया के एक शॉपिंग मॉल में रिकॉर्ड हुए वीडियो को लोग जमकर शेयर कर रहे हैं. इसमें एक शख्स मॉल में घुसी छिपकली (Monster Lizard In Shopping Mall) को हवा में गोल-गोल घुमाकर बाहर फेंकता नजर आया. इस शख्स का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

ट्विटर (Twitter) पर डेली एक्सप्रेस सबाह (Daily Experess Sabah) ने इस घटना का वीडियो पोस्ट किया है. बताया जा रहा है कि ये वीडियो सबाह के किनाबलु का है. इस वीडियो को वहां के एक शॉपिंग मॉल के रिकॉर्ड किया गया. इस वीडियो में फिलहाल ट्रेंड कर रहे बोसनिया के सिंगर का मशहूर गाना हेलीकॉप्टर को जोड़ा गया है. इस वजह से ये वीडियो फनी की श्रेणी में आ गया है. लेकिन कई लोग हैं जिन्हें ये वीडियो मजेदार नहीं, बल्कि क्रूर लग रहा है.

दरअसल, एक मॉल में घुसी विशालकाय छिपकली को वीडियो में बाहर फेंकते दिखाया गया. छिपकली के मिलते ही मॉल में अफरातफरी मच गई थी. इसके बाद लोग इधर से उधर भागने लगे. इसी दौरान मॉल के सिक्युरिटी गार्ड ने मामले को संभाला. वो अंदर गया और बड़ी से छिपकली की पूंछ को हाथ में पकड़कर गोल-गोल घुमाते हुए बाहर निकला. उसने छिपकली को यूं ही घुमाते हुए बाहर फेंक दिया. गार्ड को ऐसा करते हुए रिकॉर्ड कर लिया गया और उसका वीडियो इंटरनेट पर डाल दिया गया. जहां से ये वायरल हो गया.

.@KKCity guard seen in this clip tossing away in “helicopter swing” monitor lizard which crawled into public space.

Accompanying music is hilarious, but questions: Was helicopter swing necessary? Drive-by suitable place to throw it to? Car ran over it? Was this animal cruelty? pic.twitter.com/g4eqcINst1

— Daily Express Sabah (@DailyExpress_MY) December 11, 2021