महिला के बैग से निकला 4 फीट लंबा सांप, सिक्योरिटी स्टाफ हुआ दंग, जीव को देख मचा हड़कंप!

4 Feet Long Snake Came Out of Woman’s Bag: दुनिया में एक से बढ़कर एक घटनाएं सामने आती रहती हैं. कहीं कुछ ऐसा हो जाता है, जो हमें हैरान कर देता है तो कई बार ऐसा भी होता है कि हम कुछ बहुत ही अजीब सुन लेते हैं. ऐसा ही हुआ अमेरिका के एक एयरपोर्ट पर जब एक महिला हवाई सफर के लिए जा रही थी और उसके बैग से कुछ ऐसा निकल आया, जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी.

एयरपोर्ट के कर्मचारियों को इस बात का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि महिला के बैग की चेकिंग के वक्त उनका सामना सांप जैसे ज़हरीले जीव से हो जाएगा. ये पूरा मामला इस वक्त खूब सुर्खियां बटोर रहा है. घटना पिछले महीने की है, जिसकी तस्वीर अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. तस्वीर में बैग के अंदर छिपा हुआ सांप भी दिख रहा है, जो सिक्योरिटी को स्कैनिंग मशीन में दिखाई दिया.

बैग में छिपाकर ले जा रही थी सांप

ये पूरा मामला अमेरिका के टैंपा (Tampa International Airport) का है. जहां एक महिला एयरपोर्ट से अपनी फ्लाइट पकड़ने के लिए आई थी. जब महिला के बैग को स्कैनिंग मशीन में रखा गया, तब उसमें सिक्योरिटी स्टाफ को कुछ अलग ही दिखाई दिया. महिला के बैग में सिक्योरिटी स्टाफ को 4 फीट लंबा सांप दिखाई दिया. जांच के दौरान पोल खुलने के बाद महिला को पकड़ लिया गया और उसे सांप के साथ फ्लाइट में चढ़ने से रोक दिया गया.

तस्वीर देख हैरान हुए लोग

परिवहन सुरक्षा प्रशासन की ओर से इंस्टाग्राम पर सुरक्षा जांच के दौरान की एक्स रे फोटो शेयर की है. इस फोटो में बैग के अंदर जूते और लैपटॉप जैसे सामानों के साथ एक Boa constrictor प्रजाति का सांप भी नज़र आ रहा है. हालांकि ये सांप विषैला नहीं होता है लेकिन ये अपने शिकार को जकड़कर मारने की क्षमता रखते हैं. जैसे ही एयरपोर्ट सुरक्षाकर्मियों ने सांप को देखा, उनका दिमाग चकरा गया.

