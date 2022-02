तूफान के बीच अचानक पेड़ में हुआ जोरदार धमाका, कैमरे में कैद हुआ खौफनाक मंजर

प्राकृतिक आपदाएं (Natural Disaster) हमेशा से इंसान को नुकसान पहुंचा कर जाती हैं. इंसान को लगता है कि उसने दुनिया पर नियंत्रण कर लिया है. लेकिन प्रकृति के एक कहर के आगे वो बेबस हो जाता है. कभी ज्वालामुखी विस्फोट तो कभी बाढ़ और तूफान. इन दिनों ऐसे ही एक तूफ़ान से जूझ रहा है स्कॉटलैंड. यहां डडली तूफ़ान (Dudley Storm) ने तबाही मचाई हुई है. 17 फरवरी इस तूफ़ान की झलक दिखाता एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया गया. इसमें जो नजारा देखने को मिला, उसने लोगों को हैरान कर दिया.

शायद ही आजतक अपने किसी पेड़ में विस्फोट होते देखा होगा. लेकिन स्कॉटलैंड में आए तूफ़ान डडली ने वहां पेड़ में भी विस्फोट करवा दिया. ट्विटर पर शेयर इस वीडियो में देखा गया कि अचानक ही पेड़ का ऊपरी हिस्सा किसी पटाखे की तरह फूट गया. क्लिप को नेटवर्क रेल स्कॉटलैंड ने शेयर किया. पेड़ के ऊपर 25 हजार वाल्ट का तार गिर गया था. पेड़ के संपर्क में आते ही इसमें जोरदार धमाका हुआ. धमाके की आवाज के साथ पटाखे की तरह विस्फोट भी देखने को मिली.

नेटवर्क रेल स्कॉटलैंड ने बताया कि ये पेड़ बेटटॉक में बिजली के तार के संपर्क में आई थी. दोपहर के करीब दो बजे ये हादसा हुआ. तूफ़ान के कारण स्कॉटलैंड में रेल व्यवस्था जर्जर हो गई है. ट्रेन से लोगों को सफर ना करने की सलाह ही दी जा रही है. अभी तक इस तूफ़ान की वजह से 13 कुत्तों की मौत की जानकारी मिली है. ये सभी बिजली के तार के संपर्क में आने की वजह से मारे गए. सोशल मीडिया पर इन कुत्तों की मौत पर भी काफी लोगों ने दुःख जताया.

Here’s a short clip of what the team at Beattock were dealing with when they arrived on site earlier today. @AvantiWestCoast @TPExpressTrains @NetworkRailLC pic.twitter.com/0xOzdkkMFE

— Network Rail Scotland (@NetworkRailSCOT) February 17, 2022