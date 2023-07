मां तो बस मां होती है. इंसान की हो या जानवर की. बच्‍चों पर किसी भी तरह की आफत आए तो वह टकरा जाती है. बच्‍चों पर किसी तरह की आंच बर्दाश्त नहीं. ताकतवर से ताकतवर चीज से वह भ‍िड़ जाती है. सोशल मीडिया में आए दिन ऐसे वीडियो शेयर किए जाते हैं जो लोग काफी पसंद भी करते हैं. ऐसा ही एक वीडियो IFS अफसर ने शेयर किया है, जिसमें शेर को बच्‍चों के नजदीक आता देख हाथियों ने घेरा बना लिया.

भारतीय वन सेवा के अध‍िकारी सुशांत नंदा (IFS Susanta Nanda) ने ट्विटर पर यह वीडियो शेयर किया है. कैप्‍शन में लिखा, शेर को देखते ही हाथी अपने छोटे बच्‍चों की रक्षा के लिए उसके चारों ओर घेरा बना लेते हैं. जंगल में हाथियों के झुंड से बेहतर कोई जानवर यह नहीं कर सकता. वीडियो में आप देख भी सकते हैं कि जैसे ही शेर की आहट सुनाई देती है, हाथ‍ियों में हलचल मच जाती है. वह परेशान हो जाती हैं. उन्‍हें बच्‍चों पर खतरा नजर आने लगता है. तभी अचानक हाथी बच्‍चों के चारों ओर घेरा बनाकर खड़े हो जाते हैं. जब तक शेर वहां रहते हैं,सभी हाथी मिलकर सुरक्षा घेरा बनाए रखते हैं.

On seeing the lion, elephants form a circle around the young calves for protecting the young baby. In wild,no animal does it better than elephant herd. pic.twitter.com/husiclWSQx

— Susanta Nanda (@susantananda3) July 12, 2023