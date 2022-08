पहली बार हवा में फूटते पटाखों को देख बच्ची ने दिए ऐसे रिएक्शन्स, मासूमियत ने जीता दिल !

सोशल मीडिया पर यूं तो हर रोज़ हजारों वीडियो शेयर किए जाते हैं. मगर वीडियो किसी क्यूट बच्चे का हो फिर तो लोग उसे एक बार नहीं बार बार देखना चाहते हैं. बच्चे होते ही ऐसे हैं जिनके चेहरे की मासूमियत लोगों का दिल जीत लेती है. किसी अनोखी या नई चीज़ को देखकर उनके चेहरे पर आने वाले रिएक्शन लोगों को अपना दीवाना बना लेते हैं. बच्चा अगर मुस्कुरा दे फिर तो कहना ही क्या. यही वजह है कि सोशल मीडिया पर छोटे बच्चों के वीडियो खूब पसंद किए जाते हैं.

‘This profile will makes you happy’ नाम के ट्विटर अकाउंट की प्रोफाइल @Profilecure पर शेयर एक वीडियो को देख लोग दिल हार बैठे. वायरल वीडियो में 11 महीने की एक बच्ची पहली बार आतिशबाजी को देख हैरान रह जाती है. उसके चेहरे पर हैरानी और खुशी के भाव एक साथ नजर आते हैं. बच्ची के रिएक्शन को देखकर यूजर्स इतने खुश हुए की बोल उठे- ये पटाखे तो अच्छे हैं.

पहली बार आतिशबाजी देख मुग्ध हो गई बच्ची

वायरल वीडियो में एक छोटी बच्ची पहली बार आतिशबाजी का नजारा लेती दिखाई दीं. बच्ची 11 महीने की है जिसने पहली बार हवा में फूटते पटाखों को देखा था. लिहाजा यह अनुभव उसके लिए बिल्कुल नया और अनोखा था जिसने उसे हतप्रभ कर दिया था. पटाखों के जरिए हवा में टिमटिमाती रौशनी उसे इतनी रास आ रही थी की वो चेहरे पर खुशी और हैरानी के भाव के साथ उन्हें एकटक निहार रही थी. बस आतिशबाजी को निहारती बच्चे के चेहरे के एक्सप्रेशंस ने लोगों को इतना मुक्त कर दिया कि लोग इस बच्ची को बार बार देखना चाहने लगे. आतिशबाजी अपने साथ खूबसूरती ही नहीं लाती उसके साथ होने वाली तेज आवाज बच्चों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होती. उससे बच्चे डर भी जाते हैं. इस बात का ख्याल उस शख्स ने बखूबी रखा जिसकी गोद में बच्ची बैठी थी. बच्चे को गोद में लिए पिता ने अपने दोनों हाथ से बच्ची के कान को कसकर बंद कर रखा था ताकि तेज आवाज उससे प्रभावित न करें.

This moment right here pic.twitter.com/vxJBmEPxZq

— This profile will makes you happy 😊 (@Profilecure) August 16, 2022