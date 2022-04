पांडा की क्यूटनेस देख फिदा हुए लोग, पूछा- इतने नाजुक और प्यारे जानवर आखिर जंगल में कैसे रह पाते हैं?

पांडा एक ऐसा जानवर है जिसकी क्यूटनेस की दुनिया दिवानी है. उसे देखते ही ऐसा लगता है जैसे बड़े से शरीर में छुपा कोई बच्चा अपने बचपने से बाहर नहीं आना चाहता. ऐसी ही तस्वीर एक ट्विटर यूज़र ने अपने अकाउंट पर शेयर की जिसे देख इस प्यारे जानवर के लिए सभी का प्यार बरस पड़ा.

नीदरलैंड से सैंडर ने अपने ट्विटर अकाउंट @buitengebieden_पर दो पांडा का ऐसा वीडियो शेयर किया है जिसे देखकर कई लोग तो उनकी मासूमियत पर फिदा हो गए, वीडियो में एक बेबी पांडा और एक वयस्क पांडा नज़र आ रहे थे. जिस पर यूज़र ने कैप्शन दिया कि “अभी भी सोच रहा था कि जंगल में पांडा कैसे जीवित रहते हैं” पांडा की मस्ती का वीडियो को पोस्ट करने के एक घंटे के अंदर ही 63 हज़ार से ज्यादा व्यूज़ मिल गए.

स्लाइड देख मचल उठा बेबी पांडा

ट्विटर पर वायरल वीडियो में एक बेबी पांडा इंसानी बच्चों की तरह स्लाइड देखकर मचल गया फिर उस पर फिसल बिना उसका मन नहीं माना और वो स्लाइड का लुत्फ उठने के लिए उपर चढ़ तो गया लेकिन जैसे ही फिसल कर नीचे आया उसकी हालत ऐसे लगने लगी जैसे कितनी ज़ोर की चोट लग गई हो. फिर स्लाइड के ठीक नीचे बैठी मदर पांडा के गोद में उसने ऐसे अपना सिर दे डाला जैसे गहरी चोट लगने के बाद बच्चे अपनी मां से लाड लगवाना चाहते हैं उनके अपना दुलार करवाना चाहते हैं. फिर कुछ देर तक तो ऐसा लगा मानों बेचारा पांडा ऐसा ज़ख्मी हुआ है कि अब पड़ा ही रहेगा. लेकिन ये तो उसका वो बचपना अंदाज़ था जिसके लिए पांडा जाने जाते हैं. जब तक उनके पास पर्याप्त बांस के साथ पर्याप्त तौर पर रहने का सही ठिकाना है, तब तक पांडा जंगल में सर्वाइव करने में सक्षम हैं.

Still wondering how pandas survive in the wild.. pic.twitter.com/8DCihTkdCS

— Buitengebieden (@buitengebieden_) April 21, 2022