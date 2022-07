बेटे के हाथ में डायनासोर देख डर से चौंक पड़ी मां, मनमाफिक रिएक्शन देख खुशी से उछल पड़ा मासूम बच्चा

बच्चे और उनकी मासूमियत ऐसी होती है जिसे देख कौन अपना दिल न हार जाए. उनकी साफ और निश्छल हंसी, उनकी खुशी देखते ही दिन बन जाता है. बच्चे होते ही इतने प्यारे हैं कि उनकी शरारतों पर भी गुस्सा न होकर गले लगाने को मन करने लगता है. बच्चों के साथ बच्चा बन जाने को मन करता है. ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बेटे की मस्ती में मां ने शामिल होकर उसे खुशी से झूम उठने का मौकै दे दिया.

ट्विटर पर @TheFigen के अकाउंट पर शेयर वीडियो में एक बच्चा हाथ में डायनासोर का पपेट लेकर मां को डराने लगता है. और मां भी डर कर थरथर कांपने का ऐसा जबरदस्त रिएक्शन देती है मानों सच में डर गई हो. फिर तो बच्चा इतना खुश हो जाता है कि उसके चेहरे की हंसी लाखों लोगों का दिल लूट लेती है. वीडियो को 57 लाख से ज्यादा व्यूज़ मिले.

डरने की एक्टिंग कर मां ने बच्चे के चेहरे पर बिखेरी हंसी

लाखों लोगों का दिल जीतने वाला इस वीडियो को हर किसी ने खूब पसंद किया. वीडियो में एक मां-बेटे हैं. बेटा हाथ में डायनासोर का पपेट लेकर मां को डराने आता है. और जैसे ही मां के कंधे पर डायनासोर का चेहरा रखता है वो जबरदस्त वाला डरने का रिएक्शन देती है. बस फिर क्या था बच्चा अपनी सोच और कोशिश में कामयाब होने की खुशी में खुलकर हंसने लगता है. वो इस बात पर खुश होता है कि उसने मम्मा को बेवकूफ बनाकर डरा दिया. फिर मां को डर से वापस लाने के लिए बच्चा हाथ से पपेट निकालकर खाली हाथ दिखाकर ये जताने की कोशिश करता है वो तो नकली था जिसके बाद मां नॉर्मन होने की एक्टिंग करती है. ये खेल हर किसी ने अपने बच्चे या अपने घर में रहे हर बच्चे के साथ खेला होगा. और ये महसूस किया होगा कि इस झूठेमूठे खेल और डर की एक्टिंग में जो खुशी है, बच्चे के साथ बच्चा बन जाने का जो सुकून है वो दुनिया की किसी और चीज़ में नहीं मिल सकता.

At the end of the game, he shows his hand so that his mom will not be afraid. Innocence! pic.twitter.com/acGgNTuDht

— Figen (@TheFigen) July 6, 2022