बुज़ुर्ग महिला को अकेले जन्मदिन बनाते देख शामिल हो गए अनजान, दरियादिली ने जीत लिया दिल

हर उम्र की अलग मजबूरी होती है. जवानी में जो अच्छा लगता है वही बुढ़ापे में गलत लगने लगता है. जवानी में कुछ पल अकेले बिताना अपना प्राइवेसी और पर्सनल स्पेस कहलाता है वहीं ढलती उम्र में अकेलेपन का शिकार कहलाने लग जाता है. वजह साफ है हर उम्र में इच्छा, पसंद, नापसंद और ज़रूरतें बदल जाती हैं.

ट्विटर पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जहां एक बुज़ुर्ग महिला रेस्तरां में अकेले बैठकर अपना जन्मदिन मनाने को मजबूर थी. उसे साथ केक काटने वाला भी कोई नहीं था. लेकिन उसे अपने खास दिन पर अकेला देख आस-पास की टेबल पर बैठे लोगों ने उनकी खुशी में शामिल होकर कुछ देर के लिए ही सही लेकिन उनके अकेलेपन को दूर कर दिया.

अनजान लोगों ने बुजुर्ग महिला के B’DAY को बनाया खास

बच्चे जब छोटे होते हैं तो मां-बार हर कदम पर उनका साथ देने के लिए मौजूद रहते हैं. लेकिन जब बच्चे बड़े होते हैं तो उन्हें बेसहारा छोड़ जाते हैं. इसकी बानगी देखने को मिली एक रेस्टोरेंट के उस वीडियो में जहां बुजुर्ग महिला एक टेबल पर अकेले अपना जन्मदिन मना रही थी. जाहिर है अपने खास दिन पर वो अकेलापन उसने चुना नहीं होगा. लिहाज़ा रेस्तरां में बैठे लोगों की नज़र जैसे ही अकेली बुज़र्ग महिला पर पड़ी एक-एककर सभी उनके लिए क्लैपिंग करते हुए उनके पास आ गए फिर सबने मिल साथ में जन्मदिन मनाया. लोगों ने जिस गर्मजोशी के साथ महिला को अकेलेपन के दर्द से बाहर निकालने की कोशिश की, उसने वीडियो देखने वालों को भी भावुक कर दिया. ट्विटर पर वीडियो शेयर करने के बाद कई लोगों ने आपस में इस पर बहस छेड़ दी. कुछ को लगता है कि महिला अकेले ही अपना जन्मदिन मनाना चाहती थी, वहीं कई लोगों का कहना है कि अगर वो अकेले खास दिन को सेलेब्रेट करना चाहती तो लोगों की वॉर्म विशेज़ और बधाई को कभी स्वीकार नहीं करती. जबकि वीडियो में साफ दिख रहा था कि महिला लोगों के शामिल होने से खुश थी.

