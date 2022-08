लापरवाही की हद देखकर सिहर उठेंगे आप, कार के विंडो से नीचे गिर गई बच्ची और ड्राइवर ने आगे बढ़ा दी गाड़ी

बच्चा जीवन की सबसे बड़ी खुशी और जिम्मेदारी होता है. सारी ज़िंदगी उसकी सुरक्षा और देखभाल करते हैं मां-बाप. बच्चे की पल-पल की जानकारी हर मां-बाप रखना चाहते हैं. उनके उठने बैठने से लेकर खेलने के मैदान तक पर पेरेंट्स की पैनी नजर रहती है. वजह साफ होती है कि कहीं उन्हें कोई चोट ना लगे. कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए जो उन्हें ज्यादा दर्द दे जाए. लेकिन सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि कोई पैरेंट इतने भी लापरवाह हो सकते हैं.

ट्विटर पेज @sirajnoorani पर शेयर एक वीडियो को देख अंदर तक सिहर जाएंगे आप. वीडियो चाइना के निंगबो का बताया जा रहा है, जहां पर रेड लाइट पर खड़ी गाड़ी से एक बच्ची बाहर झांकने की कोशिश में नीचे गिर जाती है, और इस बात से अनजान ड्राइवर गाड़ी आगे बढ़ा देता है. बाद में पीछे से आ रही गाड़ियों ने ब्रेक लगाया और एक शख्स ने बच्ची को हाथ में उठाया. बच्ची फिलहाल ठीक है.

राहगीरों ने बचाई कार के विंडो से गिरी बच्ची की जान

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक, ये घटना शंघाई के दक्षिण में पूर्वी चीन के एक शहर निंगबो में एक ट्रैफिक चौराहे पर हुई. जहां लगे कैमरों में लड़की के साथ हुआ हादसा कैद हो गया. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक सफेद कार से छोटी बच्ची बाहर झांकने की कोशिश करती है, तभी रेड लाइट ग्रीन हो जाती है. और गाड़ी को मिली गति से बच्ची नीचे गिर जाती है. इससे भी ज्यादा हैरानी तब हुई, जब बच्ची के गिरने के बाद भी ड्राइवर ने गाड़ी को ब्रेक नहीं लगाया बल्कि वो गाड़ी रफ्तार पकड़कर आगे निकल गई. बाद में पीछे से आ रही गाड़ियों ने बच्ची को देखा और अपनी-अपनी रफ्तार थाम दी. लोग गाड़ियों से निकलकर बच्ची की तरफ भागे और एक शख्स ने उसे तुरंत उठाकर अस्पताल पहुंचाया.

Heights of Careless parents.#China – Child falls out of #car window in Ningbo, China. pic.twitter.com/rowxkQL62P

— Siraj Noorani (@sirajnoorani) August 3, 2022