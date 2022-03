बदलते मौसम में हरी घास देख खुशी से झूम उठी गाय, झुंड के साथ नया चारा चरने का दिखा उत्साह

हर मौसम की अपनी खासियत होती है. मार्च के महीने में जहां जाती हर तरफ गर्मी ने दस्तक दे रही है वहीं पेड़ पौधों में नए जीवन की झलक आनंद से भर दे रही है. मौसम है बदलाव औप बहार का जिसका मज़ा लेने में केवल इंसान ही आगे नहीं. बल्कि पशु-पक्षी भी बराबर से खुशियां मना रहे हैं.

जहां तरफ नए उम्मीद की तरह प्रकृति पुष्पित पल्लवित हो रही है, ठीक उसी तरह पशुओं में भी इस बदलाव का उल्लास साफ नज़र आ जाता है. ट्विटर पर शेयर किया गया एक ताज़ा वीडियो इसकी बानगी भर है. जहां दरवाज़ा खुलते ही तेज़ी के साथ भागती गायों को देखकर उनके मन की खुशी और उत्साह को समझा जा सकता है. @Yoda4ever के ट्विटर अकाउंट पर शेयर खुशी के झूमती गायों का वीडियो अब तक 6 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है. वीडियो लोगों को खूब आनंद दे रहा है.

Cows jump for joy after seeing fresh grass for the first time in months.pic.twitter.com/FSOJP5IAeu

— o̴g̴ (@Yoda4ever) March 28, 2022