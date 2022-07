डॉक्टर के हाथ में सुई देखते ही डर से उई-उई करने लगा पपी, वीडियो देख दुखी हो गए डॉग लवर्स

जानवरों से प्यार करने वाले कभी उन्हें किसी भी तरह के कष्ट में नहीं देख सकते. उनका ज़रा सा दर्द भी उन्हें बर्दाश्त नहीं हो पाता जो एनिमल लवर होते हैं या फिर पालतू जानवरों के शौकीन होते हैं. ऐसे में अगर कोई ऐसा हो जो जानवरों को डर, दहशत और दर्द में देखकर उसका मज़ाक उड़ाए और उसके चीखने चिल्लानें पर हंसे तो फरि तो उनका गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ना तय है. ऐसे ही कुछ एनिमल लवर्स का गुस्सा सोळ मीडिया पोस्ट पर फूट पड़ा, जहां एक पपी डर से चीख पड़ा.

Wildlife viral series में एक डरे सहमें पपी को देख आपका दिल भी दुखी हो जाएगा. अगर आप डॉग लवर हैं कि बेशक आपको पपी के मालिक और हंस रहे डॉक्टर पर गुस्सा भी आ सकता है. ट्विटर के @standardpuppies पेज पर शेयर वीडियो में पपी को सुई लगनी थी पर वो डर के चीखने लगा.

डॉक्टर के हाथ में सुई देखते ही डर से चिल्ला पड़ा पपी

‘So frigging cute and funny too’ बस इसी कैप्शन को देख ढेर सारे लोगों के दिल पर आरी चल गई. दरअसल ये कैप्शन उस वीडियो पर लिखा गया जिसमें एक छोटा सा प्यारा पपी क्लिनिक में था. एक नर्स की गोद में सहमें पपी को तरफ जैसे ही डॉक्टर इंजेक्शन लेकर आता वो बेचारा सुई लगने के पहले ही ऐसा चीखने लगता मानों तलवार चुभा दी गई हो गई. उसके ऐसा करते ही डॉक्टर कोअने हाथ रोकने पड़ते और वो सुई लगाए बिना रह जाता. ऐसा कई बार हुआ और हर बार बेचारा पपी अपनी ओर बढ़ती सुई देखते ही डर से चीखने लग जाता. पपी को ऐसा करते देखते ही नर्स और डॉक्टर दोनों हंस पड़ते. बस पपी के डर और दर्द पर उनकी ये हंसी एनिमल लवर्स को खटक गई.

So frigging cute and funny too pic.twitter.com/rPAXAyB0mX

— standardpuppies (@standardpuppies) July 6, 2022