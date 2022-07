आंखों के सामने बरसती बूंदों ने दिया सुकून, बारिश का सुंदर वीडियो वायरल

नेचर को बेहद करीब से देखने पर आंखों का जो सुकून मिल सकता है, उसका कोई और दूसरा विकल्प हो ही नहीं सकता. ना तो वैसी खूबसूरती का कोई सानी होगा, ना ही उस जैसा सुकून किसी और में मिलेगा. प्रकृति इसी का तो नाम है, जिसका काम हमेशा सुकून तसल्ली, आनंद और उल्लास देना होता है. बारिश तो हर किसी ने देखी होगी, लेकिन बारिश को बढ़ते, चलते आगे बढते देखने का सुकून शायद कुछ ही लोगों को नसीब होगा.

@TheFigen के ट्विटर पर शेयर वीडियो को देख हर किसी का दिल गार्डेन-गार्डेन हो जाएगा. वीडियो के ज़रिए बारिश की बूंदों का सफर देख कोई भी मंत्रमुग्ध हो जाएगा. लिहाज़ा नेचुरल ब्यूटी का आकर्षण समझने के लिए ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, जिसमें पानी पर दूर से शुरु होकर करीब आती बारिश की बूंदे आंखों के साथ-साथ मन को भी सुकून का एहसास कराती हैं. जिसे 1 करोड़ से ज्यादा व्यूज़ और 6 लाख से ज्यादा लाइक्स मिले.

मछुआरे के कैमरे में कैद हो गई बूंदों की रफ्तार

सोशल मीडिया पर शेयर वीडियो को एक मछुआरे ने अपने कैमरे में कैद किया. मौसम अच्छा था लिहाज़ा मछुआरा अपनी बोट लेकर नदी में उतर चला था. तभी घनघोर घटा छाई और दूर कहीं बारिश होने का एहसास कराने लगी. गनीमत रही कि मछुआरे ने अपने साथ कैमरा भी रखा था, इसीलिए जैसे ही उसे ये एहसास हुआ कि बारिश की बूंदें अब जल्द ही उसका पता खोजकर उसका पीछा करने वाली हैं, तो उलने झट के कैमरा थाम लिया, और प्रकृति के मनोरम दृश्य को अपने कैमरे में हमेशा के लिए कैद कर लिया. वाकई बारिश को इस कदर आगे बढने वाला वीडियो किसी की भी मन मोह लेगा. शांत, स्थिर पानी में जब तेज़ी से बूंदें छपाक से गिरीं तो उनकी क्रमिक रफ्तार और विकास देखने ही लायक था.

