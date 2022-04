जंगल में सोते शेरों को देख पसर गया सन्नाटा, पेड़ पर आराम फरमाते नज़र आया पूरा खानदान

पेड़ और प्रकृति जबतक सुरक्षित हैं तब धरती पर रहने वाले हर जीव सुरक्षित हैं. पेड़ के छांव और शांति की तलाश के लिए ही नहीं उन पर निर्भर ढेर सारे जीवों के लिए ज़रूरी है प्रकृति का अपने वास्तविक रुप में बचे रहना.

IFS सुशांत नंदा ने अपने ट्विटर अकाउंट पर तंजानिया के नेशनल पार्क (Serengeti National Park, Tanzania) का एक वीडियो शेयर किया है जहां शेरों का सोते देख जंगल में चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था. अकेले नहीं बल्कि पूरे परिवार के साथ जंगल के राज़ा आराम फरमा रहे थे और उनकी आरामगाह बना था एक विशाल हरा पेड़. जिसकी डाल पर एक साथ कई विशाल शेर आराम से अपनी-अपनी जगह बनाने में कामयाब रहे.

“Nobody can bring you peace but yourself.”

From Serengeti National Park, Tanzania.

Via Riddle Smyth pic.twitter.com/iYgD00cUK3

— Susanta Nanda IFS (@susantananda3) April 9, 2022