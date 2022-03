23 साल से क्रूज़ शिप में ही घूम रहा है शख्स, खुद को कहता है 'दुनिया का सबसे खुश इंसान'

दुनिया में इंसान को खुश रहने के लिए क्या चाहिए? किसी को पैसा चाहिए, किसी को प्रतिष्ठा तो किसी को घूमने-टहलने का शौक होता है. मारियो साल्सेडो (Mario Salcedo) नाम के एक शख्स का कहना है कि उसे सबसे ज्यादा खुशी पानी में रहने (Man has been living on cruise over 20 years) से मिलती है और वो पिछले 23 साल सिर्फ और सिर्फ पानी के बीच क्रूज़ शिप (Man Living on Cruise Ship) पर ही रह रहे हैं.

खुद को सुपर क्रूज़र मानने वाले मारियो साल्सेडो का मानना हैं कि वे दुनिया के सबसे ज्यादा खुश इंसान हैं और उन्होंने ये खुशी लगातार पानी के बीच रहने की वजह से मिली है. पेशे से फाइनैंसर रह चुके मारियो साल्सेडो (Mario Salcedo) ने रिटायरमेंट के बाद 23 साल क्रूज़ पर ही बिताएं हैं, वे सिर्फ कोविड महामारी के दौरान 1.5 साल का ब्रेक लिया था.

47 साल की उम्र में छोड़ दी नौकरी

मारियो साल्सेडो (Mario Salcedo) अमेरिका के मियामी में रहते थे. उन्होंने अपनी ज़िंदगी के ज्यादातर साल कॉर्पोरेट जॉब करते हुए बिताए. वे लोगों को ज़िंदगी के मज़े लेते हुए देखते थे तो उन्हें ऐा ही करने का मन होता था. आखिरकार 47 साल की उम्र में नौकरी छोड़ दी. उनके करियर और पैसे का भले ही नुकसान हुआ, लेकिन उनके दिल की इच्छा पूरी हुई. वे नौकरी के 20 सालों में कभी भी क्रूज़ पर नहीं गए थे. ऐसे में उन्होंने नौकरी छोड़ते ही बैक टु बैक 6 क्रूज़ बुक किए और इसका लुत्फ उठाया. इसी बीच उन्हें समझ में आ गया कि वाकई उन्हें ज़िंदगी से यही सुकून चाहिए था.

मारियो साल्सेडो (Mario Salcedo) बामुश्किल 1-2 दिन ही ज़मीन पर रहे, वरना उनका सारा सफर पानी के ऊपर ही होता था. (सांकेतिक तस्वीर)

23 साल में 1-2 दिन ही ज़मीन पर रहे

अपने सफर को एन्जॉय करते हुए मारियो ने अलग-अलग क्रूज़ शिप में यात्राएं कीं. वे बामुश्किल 1-2 दिन ही ज़मीन पर रहे, वरना उनका सारा सफर पानी के ऊपर ही होता था. इस दौरान उन्होंने कूड़ा हटाने और कपड़े धोने का काम भी खुद किया और वे बताते हैं कि इस तरह की ज़िंदगी उन्हें सबसे ज्यादा खुश करती है. मारियो ने कॉर्पोरेट फाइनेंसर के तौर पर अच्छे-खासे पैसे बचाए थे, जिनका इस्तेमाल करके वो 23 साल से क्रूज़ शिप पर रह पा रहे हैं क्योंकि ये शानदार होने के साथ-साथ खर्चीला भी होता है. वे प्राइवेट क्लायंट्स के ज़रिये क्रूज़ पर बैठे-बैठे भी पैसे कमा लेते हैं और उन्हें क्रूज़ लाइफ अब ज्यादा आरामदेह लगती है.

