अमेरिका पर हवाई हमले की तैयारी कर रही है चीन की वायुसेना, USA पर संकट के बादल!

खुद से खुद की तारीफ, और खुद से ही खुद की प्रतिभा का बखान करने वालो की कमी नहीं है. ये बात इसलिए कहनी पड़ रही है क्योंकि एक शख्स ने टिकटॉक पर खुद स्वघोषित टाइम ट्रैवेलर यानि की समय-यात्री की उपाधि देकर एक भयानक आशंका जताई है. टाइम ट्रैवेलर के मुताबिक जल्द ही अमेरिका एक बड़े से जूझने वाला है.

स्वघोषित टाइम ट्रैवेलर के मुताबिक निकट भविष्य में एक चीनी पायलट अमेरिकी शहर न्यूयॉर्क पर हवाई बमबारी करने वाला है. लिहाज़ा अमेरिका को अभी सचेत होकर बचाव के पक्षों पर काम करना शुरु कर देना चाहिए. टाइम ट्रैवेलर के मुताबिक 2049 में चीन करने वाला है अमेरिका पर हवाई हमला. जिसमें भारी तबाही की आशंका भी जताई है.

स्वघोषित टाइम ट्रैवेलर का खतरनाक दावा

एक टिकटॉकर ने 2104 से 2022 तक का दौरा करने का दावा किया है. साथ ही ये भी दावा किया है साल 2049 में न्यूयॉर्क सिटी पर चीनी वायु सेना का पायलट हवाई बमबारी कर अमेरिका में भारी तबाही (New York City will be bombed by a rogue Chinese Airforce pilot) मचाने वाला है. अगर ये आशंका सच साबित होती है बड़े पैमाने पर वहां के लोग संकट का सामना करने के लिए मजबूर हो जाएंगे. लिहाज़ा जल्द ही सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम करने की चेतावनी दे रह है टिकटॉक फेम टाइम ट्रैवेलर. मैथ्यू स्मिथ (Matthew Smith) नाम के टिकटॉक यूज़र जो कि @pasttimetraveler के रुप में अपनी पहचान बना रहा है. उसका दावा है की उसने भविष्य में 80 सालों से ज्यादा का दौरा किया है. लिहाज़ा वो आने वाले कई संकटों से आगाह करने में सक्षम है. उसके दावों को गंभीरता से नहीं लेने पर गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं.

‘स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी’ पर गहराया संकट!

टिकटॉकर मैथ्यू स्मिथ (Matthew Smith) का दावा है कि 2049 में एक चीनी पायलट ने वहां के नियमों की अनदेखी कर एक चीनी हवाई जहाज को हाइजैक कर लिया, फिर उसी के माध्यम से अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी पर हवाई हमला कर दिया (China’s Air Force pilot disobeyed orders and stole a powerful aircraft and bombed NYC). हवाई बमबारी में भारी तबाही सामने आएगी, बड़ा मानव संकट खड़ा होगा. जिससे निपटने के लिए अमेरिका और वहां के नागरिकों को तैयार रहना होगा. अपनी घोषणा के साथ उसने न्यूयॉर्क में स्थित मशहूर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी (Statue of Liberty) को धुएं के गुबार के बीच घिरा दिखाया है. जैसे भारी बमबारी के बाद की विनाशकारी हालात को प्रदर्शित करने की कोशिश की.

