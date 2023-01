जंगली जानवरों के वीडियो अक्‍सर लोगों को पसंद आते हैं. सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो पर भरमार है. अब अमेरिका के कोलोराडो में एक काले भालू की रोचक तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं. इसमें वह सेल्‍फी लेता नजर आ रहा है. इसे देखकर यूजर्स मंत्रमुग्‍ध हुए जा रहे हैं.

कोलोराडो के ओपन स्पेस एंड माउंटेन पार्क्स के जंगलों में मोशन डिटेक्टिंग कैमरे लगे हुए हैं. आमतौर पर अन्‍य जानवर इस ओपन स्पेस में खाने की तलाश में या आराम करने की जगह की तलाश में निकलते हैं, लेकिन ये भालू ऐसा नहीं करते. पर इस बार इसी जगह पर काले भालू की करीब 600 तस्वीरें कैद हुईं. इनमें से 400 तस्वीरें सिर्फ एक भालू की थीं. इन तस्‍वीरों में वह अलग अलग एंगल से खुद को निहारते देखा जा सकता है.

580 में से 400 तस्‍वीरें अकेले भालू की

ओपन स्पेस एंड माउंटेन पार्क्स ने प्रवक्‍ता ने ट्वीट किया, हाल ही में एक भालू ने एक वाइल्‍ड लाइफ wildlife camera को ढूंढ लिया. आमतौर पर इन मोशन डिटेक्टिंग कैमरों का उपयोग हम वन्‍यजीवों की निगरानी के लिए करते हैं. पर इस भालू ने अपनी खूब तस्‍वीरें खिंचवाईं. जब हमने तस्‍वीरों की छानबीन की तो पता चला कि 580 तस्‍वीरों में 400 अकेले एक भालू की थीं. इस भालू को कैमरे में कुछ ज्यादा दिलचस्पी है और उसे वह मौका भी मिल गया. प्रवक्‍ता ने कहा कि यह तस्वीरें देख हम खूब हंस रहे थे, और हमने सोचा की यह और भी लोगों को पसंद आएगा.

Recently, a bear discovered a wildlife camera that we use to monitor wildlife across #Boulder open space. Of the 580 photos captured, about 400 were bear selfies. Read more about we use wildlife cameras to observe sensitive wildlife habitats. https://t.co/1hmLB3MHlU pic.twitter.com/714BELWK6c

— Boulder OSMP (@boulderosmp) January 23, 2023