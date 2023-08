Scotland Twins Student: स्कॉटलैंड के 32 काउंसिल इलाकों में से एक इन्वरक्लाइड [Inverclyde] में एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है. वहां अगले वीक से शुरू हो रहे इन्वरक्लाइड के स्कूलों में 17 जोड़े जुड़वा बच्चों ने एडमिशन लिया है. यह दूसरी सबसे बड़ी रिकॉर्ड संख्या है. इससे पहले 2015 में रिकॉर्ड 19 जोड़े जुड़वा बच्चों ने इन्वरक्लाइड के स्कूलों में दाखिला लिया था. स्कूल इन जुड़वा बच्चों को लेकर खासे उत्साहित हैं और नेक्स्ट वीक के लिए खुद को तैयार भी कर रहे हैं.

अक्सर जुड़ावा बच्चों में अंतर कर पाना काफी मुश्किल होता है, इस मायने में यह टीचर्स के लिए ‘दोबरी मुसीबत’ होने जैसा हो सकता है. स्काई न्यूज की खबर के अनुसार, भाई-बहन के जुड़वा [Twin Siblings] कुल 17 जोड़े इस साल 18 अगस्त से पी1 की पढ़ाई शुरू करेंगे. इन्वरक्लाइड में जुड़वा बच्चों की उच्च दर के कारण उसे ‘ट्विनवरक्लाइड’ के रूप में जाना जाता है.

