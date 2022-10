पेरिस पहुंचकर 'शाहरुख स्टाइल' में शख्स ने किया गर्लफ्रेंड को प्रपोज़, वायरल हो गया वीडियो!

Viral Proposal Video: प्यार, जज़्बात और अंदाज़ के मामले में बॉलीवुड का कोई जवाब नहीं है. उस पर भी अगर नाम सुपरस्टार शाहरुख खान का आ जाए, तो लोगों के ज़ेहन में उनके ऐसे तमाम किरदार घूम जाते हैं, जिन्होंने एक पूरी जेनरेशन को मोहब्बत करना सिखा दिया. 90 के दशक से लेकर अब तक शाहरुख युवाओं के बीच रोमांटिक भूमिकाओं की वजह से लोकप्रिय हैं. हाल ही में एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जो आपको उस दौर की याद दिला देगा.

रोमांस और प्यार के नाम से शाहरुख खान के तमाम गाने और उनका अंदाज़ याद आता है. हाल में वायरल हो रहे वीडियो में एक शख्स अपनी गर्लफ्रेंड को किंग ऑफ रोमांस के स्टाइल में प्रपोज़ कर रहा है. ये वीडियो एक युवक का है जिसने इंटरनेट पर तहलका मचा रखा है. कुछ लोगों को ये वीडियो काफी पसंद आ रहा है तो कुछ लोगों का कहना है कि ये शाहरुख के कहीं आस-पास भी नहीं है.

आइफिल टॉवर के सामने प्रपोज़ल

वायरल हो रहा वीडियो कुल 44 सेकेंड का है. इस छोटे से क्लिप में एक शख्स अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज़ करने का पूरा इंतज़ाम करके डांस कर रहा है. उसने शाहरुख खान के सुपरहिट गाने ‘कोई मिल गया’ पर थिरकते हुए अपने पार्टनर को शादी के लिए प्रपोज किया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि शख्स के पीछे ‘मैरी मी’ लिखा हुआ है और तमाम कैंडल्स जली हुई हैं. हल्की बारिश और नदी का किनारा इस प्रपोज़ल को और भी खास बना रहे हैं. आप भी ये वीडियो एक बार ज़रूर देखिए.

