बेशर्म चीन का सच आया सामने, कोरोना फैलाकर अब कर रहा न्यूक्लियर हमले की तैयारी- फोटो लीक

चीन की बेशरमी बढ़ती ही जा रही है. पहले तो इस देश की लापरवाही के कारण दुनिया में कोरोना (Corona) जैसी महामारी फ़ैल गई. इसके बाद भी चीन ने अपनी आदतें नहीं बदली. अब भी वहां डॉग मीट फेस्ट (Chinese Dog Meat Fest) का आयोजन किया जा रहा है. जहां दुनिया कोरोना से हुए मौत के आंकड़े गिनते-गिनते तंग हो गई वहीं ये देश आराम से अपनी इकोनॉमी को मजबूत बनाने में जुटा है. कई लोगों का तो ये भी कहना है कि चीन के पास महामारी की वैक्सीन पहले से ही मौजूद थी. दुनिया में कोरोना के जरिये बायोलॉजिकल वेपन का इस्तेमाल किया. अब जब दुनिया तबाह हो रही है तो वो अपने दूसरे खौफनाक इरादों को पूरा करने में जुटा है.इस बीच चीन के ऊपर से ली गई कुछ सैटेलाइट तस्वीरों (Satellite Images Of China) ने दुनिया का ध्यान खींचा है. इसे यूमेन के ऊपर क्लिक किया गया. इसमें साफ़ देखा जा सकता है कि रेगिस्तान के नजदीक चीन मिसाइलों को रखने के बैरक बना रहा है. यूमेन चीन की राजधानी बीजिंग से 13 सौ मील वेस्ट में है. द वाशिंगटन पोस्ट के अनुसार, ये तस्वीरें कैलिफोर्निया में सेंटर फॉर नॉनप्रोलिफरेशन स्टडीज (The James Martin Center for Nonproliferation Studies in California) के हाथ लगी. उनके मुताबिक, तस्वीरों में दिख रही संरचना चीन के परमाणु-टिप वाली बैलिस्टिक मिसाइलों को लॉन्च करने के लिए डिज़ाइन किए गए मौजूदा साइलो से मिलती जुलती हैं.माना जाता है कि फ़िलहाल इस कम्युनिस्ट राष्ट्र के पास लगभग 300 परमाणु हथियार हैं. ये अन्य महाशक्तियों जिसमें अमेरिका और रूस की तुलना में अपेक्षाकृत कम है. रिपोर्ट्स के मुताबिक़, रूस और अमेरिका के पास अभी करीब 11,000 परमाणु हथियार हैं. ऐसे में चीन इन्हें जमा कर अपनी संख्या बढ़ा रहा है. द पोस्ट को अधिक जानकारी देते हुए जेम्स मार्टिन सेंटर के निदेशक और प्रमुख शोधकर्ता जेफरी लुईस ने बताया कि निर्माण कार्य से पता चलता है कि चीन अपनी परमाणु क्षमताओं को मजबूत करना चाहता है. लुईस ने अमेरिकी अखबार को बताया, "अगर चीन भर में अन्य साइटों पर निर्माणाधीन साइलो को गिनती में जोड़ा जाए, तो कुल निर्माणाधीन 145 साइलो आता है." यानी अभी चीन इतने मिसाइल जमा कर उन्हें रखने की तैयारी कर रहा है.जेफरी लुईस के मुताबिक, चीन के ये साइलो अमेरिकी जमीन तक पहुंच सकते हैं. इन्हें मुख्य तौर पर दो साइटों पर केंद्रित किया गया है - दो मील दूर - युमेन के पश्चिम और दक्षिण-पश्चिम में एक रेगिस्तानी बेसिन में. वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, कई साइलो ढके हुए और छिपे हुए हैं. हालांकि, दुनिया को भ्रमित करने के लिए खुले में सिर्फ इतने साइलो दिख रहे हैं. इनके अलावा भी कई साइलो चीन के पास है.