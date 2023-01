गोताखोर के 3 फीट की दूरी पर था शार्क, फिर कुछ हुआ ऐसा, जिसे देख कांप जाएगी रूह   

Shark Ka Video: गोताखोर को पानी के अंदर ऐसी कई चीजों का सामना करना पड़ता है, जिसे सुनकर या देखकर रूह कांप जाती है. ऐसी ही एक गोताखोर और शार्क के बीच नाटकीय करीबी मुठभेड़ का एक वीडियो वायरल हो रहा है. क्लिप में एक शार्क को गोताखोर पर अपना सिर मारते हुए दिखाया गया है. डरावना एनकाउंटर का यह वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया है. ऑडली टेरिफायिंग द्वारा ट्विटर पर पोस्ट किए गए वीडियो के कैप्शन में लिखा है, “बैड बिजिबिलिटी की स्थिति में एक गोताखोर और शार्क के बीच डरावना मुठभेड़.”

गोताखोर एक सफेद शार्क के हमले से बाल-बाल बच जाता है. शार्क गोताखोर के सिर पर हमला करता है. क्लिप में दिखाया गया है कि तैरते हुए शार्क के मुंह से आदमी का सिर टकरा गया है. गोताखोर कम बिजिबिलिटी के कारण शार्क के होने से अनजान थे. डब्ल्यूए टुडे के अनुसार, फुटेज पहली बार दिसंबर 2017 में एसए स्पीयरफिशिंग और यंग ब्लड्स इंक (एक ऑस्ट्रेलियाई महासागर साहसिक समूह) के सोशल मीडिया पेज वीडियो पर शेयर किया गया था.

Scary encounter between a diver and shark in bad visibility conditions 😳 pic.twitter.com/cTWGgCjiql

— OddIy Terrifying (@OTerrifying) January 26, 2023