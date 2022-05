शतरंग की बिसात ने दिया नज़रों को धोखा, एक ही रंग की 2 लाइनों को लोग समझ रहे हैं 2 रंग की मोहरें

ऑप्टिकल इल्यूज़न वाली तस्वीरें कई बार इसलिए भी धोखा देने में कामयाब हो जाती है क्योंकि हमारी आंखे सच्चाई देखना ही नहीं चाहतीं. हमेशा से दिन चीज़ो की जैसा तस्वीर आंखों के ज़रिए दिमाग में छप चुकी है आंखे वैसा न होते हुए भी वही देखती है. आज का ऑप्टिकल भ्रम ऐसी तस्वीर को लेकर है जहां आंखो और दिमाग के तालमेल ने धोखा दे दिया.

टॉम चिवर्स ने ट्विटर पर एक ऐसी ऑप्टिकल इमेज पोस्ट की जिसने यूज़र्स का दिमाग चकरा दिया. शतरंज की मोहरों की जिन 2 अलग-अलग लाइनों को वो ब्लैक एंड व्हाइट समझते रहे दरअसल वो एक ही रंग है. लेकिन दिमाग पहले से जानता है कि शतरंज की मोहरे काले और सफेद रंग की ही होती है लिहाज़ा दिमाग पर ज़ोर दिए बगैर यूज़र्स मान बैठे की इनके कलर एक जैसे नहीं है बल्कि ब्लैक एंड व्हाइट ही हैं.

एक ही रंग की मोहरें दिखने लगी अलग-अलग

“The top and bottom chess sets are the same colour” इसी कैप्शन के साथ शतरंज की मोहरों की दो लाइनों वाली तस्वीर टिकटॉक पर शेयर की गई थी. जिसका मतलब है “ऊपर और नीचे के शतरंज के सेट एक ही रंग के होते हैं” लेकिन ये बात यूज़र्स मानने को तैयार नहीं थे. उन्हें तो बचपन से यही पता है कि शतरंज में दो तरफ की चाल होती है, एक तरफ काली और दूसरी तरफ सफेद रंग की गोटियां होती हैं. इसीलिए जैसी ही तस्वीर दिखी सबका यही अनुमान था कि दोनों की तरफ की मोहरें काली-सफेद है. लेकिन ऐसा है नहीं.

ऐसा भ्रम है जिसमें दिमाग ही दे देता है धोखा

टॉम चिवर्स ने ट्विटर पर जो तस्वीर डाली उसमें शतरंज की दोनों तरफ की गोटियां एक ही रंग की हैं सिर्फ रोशनी की दिखा और फोटो एंगल से ऐसी छाया बन रही है जिससे दोनों तरफ की मोहरें अलग-अलग रंग की दिखने लगी. दरअसल तस्वीर में असल मोहरों का रंग सफेद है और दूसरी तरफ दिख रही काली मोहरें उसकी छाया है. ऐसी ऑप्टिकल भ्रम वाली छवि को perceptual illusion यानि अवधारणात्मक भ्रम कहा जाता है. जिसका मतलब है ऐसा धोखा जो हमारा दिमाग ही हमें देता है.

