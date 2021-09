प्लेन में रोमांटिक हो कपल कर बैठा अश्लील हरकत, सस्ती फ्लाइट में लोग बनाते रहे शर्मनाक वीडियो

फ्लाइट में ट्रेवल (Rules In Flights) करते समय लोगों को कई तरह की हिदायत दी जाती है. इसमें सिक्युरिटी से लेकर सेफ्टी (Security-Safety In Flights) तक के कई इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं. हालांकि, कुछ चीजें इंसान अपनी बुद्धि के हिसाब से करता है. इसमें शमिल है बिहेव करने का तरीका. चूंकि फ्लाइट पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, ऐसे में लोगों को खुद ही अपने बिहेवियर पर ध्यान देना पड़ता है. लेकिन हर कोई शायद इस बात को नहीं समझता. सोशल मीडिया (Social Media) पर आइरिश फ्लाइट रेयानएयर (Irish Flight Ryanair) से बेहद शर्मानक वीडियो (Shameful Video In Flight) सामने आया है.

रेयानएयर, आयरलैंड के सस्ते फ्लाइट सर्विस के लिए जाना जाता है. इसी फ्लाइट से ये शॉकिंग मामला (Shocking Video In Flight) सामने आया है. इसमें ट्रेवल कर रहे सीट पर ही अश्लील हरकत करते रिकॉर्ड किया गया. तस्वीरें देख समझा जा सकता है कि इस कपल को किसी बात का कोई डर नहीं था. वो आराम से सीट पर एक-दूसरे में डूबकर प्यार करते नजर आए. लोग उन्हें रोकने की जगह इसका वीडियो बनाने में व्यस्त दिखे. इसका भी कपल पर कोई असर नहीं था.

इस घटना का वीडियो 14 सितंबर को ट्विटर पर शेयर किया गया. कपल एक-दूसरे के कपड़े उतारता रहा और उन्हें रोकने वाला कोई नहीं था. जिस शख्स ने ये वीडियो ऑनलाइन पोस्ट किया, उसने जानकारी दी कि ये घटना रयनेर एयरलाइन की है. अगली बार वो इस एयरलाइन में बुकिंग से पहले सोचेगा. वीडियो शेयर होने के बाद इसे अब तक हजारों बार देखा जा चुका है. हालांकि, अभी तक रेयानएयर एयरलाइन ने इसपर कमेंट नहीं किया है.

बात अगर नियमों की करें, तो रेयानएयर एयरलाइन के गाइडलाइन में साफ़ लिखा है कि फ्लाइट में अश्लील हरकत करना दंडनीय अपराध है. ऐसा करने वाले यात्री को फ्लाइट से उतारा जा सकता है. इसके अलावा भविष्य में उसे फ्लाइट से ट्रेवल करने से बैन किया जा सकता है. रयनेर एयरलाइन के टिकट्स अन्य आइरिश कंपनियों के मुकाबले सस्ती होती है. इस वजह से आम लोग इस एयरलाइन से ट्रेवल करना प्रेफर करते हैं. लेकिन सामने आए इस वीडियो के बाद शायद ही कोई इससे ट्रेवल करना चाहेगा.