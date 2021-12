Viral Video : झूले पर हो रही थी दूल्हा-दुल्हन की धांसू एंट्री, तभी हवा में टूट गई रस्सी !

हमारे देश में शादियों को शानदार बनाने का अलग ही रिवाज़ है. इसके लिए वेन्यू से लेकर दूल्हा-दुल्हन की मंडप में एंट्री (Grand Entry of Bride-Groom) तक पर खासी मेहनत की जाती है. एक शादी में ऐसा करना एक कपल (Couple fell down on stage) की जान पर बन आया और सजे-धजे दूल्हा-दुल्हन बड़े हादसे के शिकार हो गए. अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर धुआंधार वायरल (Wedding Viral Videos) हो रहा है.

ग्रैंड एंट्री में बवाल हो जाने का वीडियो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का है. यहां दूल्हा-दुल्हन को मेहमानों के सामने स्पेशल अंदाज़ में पेश करने के लिए उन्हें एक गोल झूले पर बिठा दिया गया. यहां तक तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन जैसे ही झूला हवा में कई फीट की ऊंचाई पर पहुंचा, ऐसा हादसा (Couple Fell Down at Wedding) हो गया कि मेहमान तालियां बजाना छोड़कर चिल्लाने लगे.

झूले की रस्सी टूटी और चीख पड़े मेहमान

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि दूल्हा-दुल्हन ग्रैंड एंट्री लेने के लिए एक शानदार झूले पर बैठे हुए हैं. उनका लव स्विंग गोल रिंग की तरह बना हुआ है. झूले में बैठे दूल्हा-दुल्हन को ऊपर हवा में लिफ्ट किया जाता है. जैसे ही वे 12 फीट की अच्छी-खासी ऊंचाई पर पहुंचते हैं, अचानक झूले की रस्सी टूट जाती है और दोनों स्टेज पर झूले के साथ ही लड़खड़ाकर नीचे गिर जाते हैं. इस दौरान झूले पर आतिशबाज़ी भी चल रही थी. हादसा देखकर वहां मौजूद परिवारवाले और मेहमान सन्न रह गए.

Unfortunate accident at Raipur Wedding yesterday.

Thank God all are safe.

गनीमत रही कि बच गई जान

बाकायदा क्रेन लगाकर इस शो का इंतज़ाम किया गया था, जब ये हादसा हुआ. गनीमत ये रही कि दूल्हा-दुल्हन को इस स्टंट के दौरान हल्की चोटें ही आईं और शादी की बाकी की रस्मों को आधे घंटे बाद पूरा किया गया. इस वीडियो को Amandeep Singh नाम के ट्विटर हैंडल से शेयर किया गया है और लोगों ने इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं भी दीं. कई लोगों ने कहा कि शादी को स्टेज शो और ड्रामेबाज़ी बनाने की ज़रूरत नहीं.

