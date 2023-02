दुनिया का सबसे लकी इंसान, 3-3 सांडों ने किया हमला, फिर भी बचा ले गया अपनी जान!

Shocking Video of Man Attacked By 3 Bulls: सोशल मीडिया पर रोज़ाना तरह-तरह के वीडियो वायरल होते रहते हैं. ज्यादातर वे होते हैं, जो जंगली और पालतू जानवरों से जुड़े हुए हों. पर अक्‍सर ऐसे वीडियो भी आ जाते हैं जिन्‍हें देखकर हम हैरान रह जाते हैं. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों वायरल हो रहा है, जिसमें एक आप हैरान होंगे कि यह शख्‍स जिस तरह तीन-तीन बैलों के अटैक से बच जाता है.

कहते हैं इंसान का जीना और मरना सिर्फ ऊपरवाले के हाथ में होता है. इस वीडियो को देखकर आपको इस बात पर यकीन हो जाएगा. वायरल हो रहे वीडियो में 3 बैलों ने एक ही आदमी पर अटैक कर दिया. सामान्य तौर पर कोई इस अटैक को झेल नहीं पाता, लेकिन वो जिस तरह के चमत्कार से बच जाता है, उसे देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे. ये वीडियो इस वक्त खूब पॉपुलर हो रहा है.

सांडों के हमले से बचा शख्स

वायरल हो रहे वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक शख्स कुछ सांडों के बीच ही जाकर फंस जाता है. ये शायद इंसान और सांडों की रेस का नज़ारा है, जिसमें वो जानवरों के हमले से बचने की कोशिश करते हैं. पहले झुंड में से एक सांड इस शख्स को धक्का मारता है. यहां से वो किसी तरह से बचता है तो दूसरा सांड उसे मारकर गिरा देता है. बेहद तेज़ी से उठकर शख्स जैसे ही आगे बढ़ता है, उसे तीसरा सांड दौड़ा लेता है. हालांकि जिस रफ्तार से वो यहां से बच निकलता है, वो कमाल है.

He got very lucky! pic.twitter.com/gTz0vSqa3x

— Amazing Videos (@PeterRoseGold) February 17, 2023