मर्सिडीज ड्राइवर ने पेट्रोल पंप पर उड़ाए पैसे, ऐसा देख फूट-फूटकर रोने लगी महिला, वजह जान आएगा गुस्सा

Shocking Viral Video: विनम्रता को सबसे बड़ी पूंजी माना जाता है. कहा गया है कि अगर आप विनम्र हैं तो आपके पास दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है. आप सबसे अलग होंगे और सबके प्‍यारे भी. दुनियाभर में तमाम लोग अपने शालीन व्यवहार की वजह से लोगों का दिल जीत लेते हैं. वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं, जो अपने बुरे बर्ताव से दूसरों का दिल दुखाने में अपनी शान समझते हैं. सोशल मीडिया पर अक्सर ऐसे वीडियो देखने को मिलते रहते हैं. एक नया वीडियो चीन का सामने आया है, जिसे देखकर इंटरनेट यूजर्स खासे गुस्‍से में हैं.

सबसे पहले मेड मी क्राई (r/MadeMeCry)पर इस वीडियो को शेयर किया गया था. कैप्शन लिखा है, एक शख्‍स ने पंप कर्मी को देने की बजाय पैसे जमीन पर फेंक दिए. बाद में ट्विटर पर @TheFigen_ एकाउंट से इसे साझा किया गया. यूजर ने मह‍िलाकर्मी के लिए प्‍यारभरा इमोजी शेयर करते हुए लिखा, यह इस बर्ताव की हकदार नहीं थी. भगवान उसे ढेर सारा प्‍यार देना.

That mercedes driver is an a$hole!

She didn’t deserve this God bless her! ❤️ pic.twitter.com/aNWpU69iLC

