Video : ऑमलेट बनाने के लिए फोड़ा अंडा, अंदर से निकलकर तवे पर फुदकने लगा चूज़ा !

सोशल मीडिया (Social Media Viral Video) पर वायरल होने वाले तमाम वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ें भी दिख जाती हैं, जिनकी हमें कल्पना भी नहीं हो. एक ऐसा ही वीडियो इस वक्त वायरल हो रहा है एक ऐसे दुकानदार का, जिसे ऑमलेट (Chick comes out of egg) बनाते वक्त अंडा फोड़ते ही अंदर से चूजा दिखाई दे गया.

वायरल वीडियो (Chick Viral Video) में एक दुकानदार बड़े से तवे पर ऑमलेट बनाने के लिए अंडा फोड़ा. एक अंडा तो सही था, लेकिन दूसरा अंडा फोड़ते ही अंदर से जो निकला, वो वाकई दंग कर देने वाला था. वहां अपने खाने का इंतज़ार कर रहे लोग भी ये नज़ारा देखकर हैरान रह गए. हालांकि बहुत सारे लोगों को ये वीडियो गले नहीं उतर रहा है, लेकिन जो दिख रहा है, वो ऐसा ही है.

तवे पर अंडा फोड़ते ही निकला चूज़ा

वायरल वीडियो में दुकानदार अपने सामने खड़े कस्टमर्स के लिए ऑमलेट बनाना शुरू किया. पहले उसने तवे पर एक एक अंडा फोड़ा और फर दूसरा अंडा फोड़कर सीधा तवे पर डाल दिया. हालांकि शॉकिंग वीडियो में दूसरे अंडे के अदर योक नहीं बल्कि एक चूज़ा निकल पड़ा. गर्म तवे पर गिरते ही चूज़ा भागने लगता है, जिसे दुकानदार तवे पर से उठा लेता है, ताकि वो जले नहीं. वहां मौजूद सभी लोग इस नज़ारे को देखकर हैरान रह जाते हैं.

View this post on Instagram A post shared by ✹⃝ .̶͟͟͞͞͞͞⃝ᴏɲ♓ᶑ preet (@robinhood_preet)

अजीबोगरीब वीडियो ने किया हैरान

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर robinhood_preet नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. वीडियो की लोकेशन नहीं बताई गई है. ये वीडियो सोशल मीडिया पर देखा तो खूब जा रहा है, लेकिन इसकी सच्चाई के बारे में साफ-साफ कहना मुश्किल है. कुछ यूज़र्सने इसे एडिटेड वीडियो भी कहा है, जबकि कुछ लोग इसे देखकर दंग रह गए हैं. News18 इस वीडियो के सत्य होने की पुष्टि नहीं करता है क्योंकि हो सकता है कि वीडियो को एडिट किया गया हो.

