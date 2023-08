हम सब बाजार से सब्‍ज‍ियां खरीदकर लाते हैं ताकि वे ताजी मिल जाएं. लोग इनकी साफ सफाई पर भी ध्‍यान देते हैं, क्‍योंकि कई बार इनमें कीड़े निकल जाते हैं. लेकिन सोचिए कि आप सब्‍जी खोलने की कोश‍िश करें और अंदर से सांप फुफकार मारने लगे तो क्‍या होगा? सुनकर ही रूह कांप उठेगी. लेकिन एक शख्‍स के साथ ऐसा ही हुआ. वह गोभी खरीदकर लाया और जैसे ही उसे बाहर निकाला अंदर से छोटा सा सांप निकल आया. इसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है.

ट्विटर पर वायरल हो रहे इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे सांप गोभी के अंदर छिपकर बैठा है. जैसे ही यह शख्‍स गोभी को तोड़ने की कोश‍िश करता है, वह निकलकर तेजी से फर्श पर दौड़ने लगता है. यह वीडियो देखकर कई लोग डर जाएंगे. लेकिन सोच‍िए अगर यह किसी को डंस ले तो क्‍या होगा. खासकर बच्‍चों को, जो सब्‍ज‍ियां आते ही खेलना शुरू कर देते हैं. इसल‍िए, जब भी बाजार से सब्‍जी लेकर आएं तो अच्‍छे से उसे देख लें कि कहीं को कीड़ा तो नहीं है.

Which type of a Cauliflower is this?

Cobra Cauliflower or Viper Cauliflower #snake #CobraKai #Viper #vegetables pic.twitter.com/RyuFE85tYv

— Devendra Saini (@dks6720) August 4, 2023