रूस-यूक्रेन के बीच युद्ध को एक साल से भी ज्‍यादा वक्‍त बीत गया. कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं. दोनों ओर से विनाशक हथ‍ियारों को इस्‍तेमाल किया जा रहा है. यू्क्रेन में पुरुष पहले से रूसी सेना का मुकाबला कर रहे हैं तो अब तमाम मह‍िलाएं भी मैदान में उतर आई हैं. हथ‍ियार चला रही हैं. रूस के हमलों का जवाब दे रही हैं. इस बीच रूस के क्रीमिया शहर का एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है. इसमें आप देख सकते हैं कि 6-7 साल के बच्‍चे भी बंदूकों की ट्रेनिंग ले रहे हैं. घातक हथ‍ियार चलाना सीख रहे हैं. लोग इस वीडियो को देखकर हैरान हें.

बिजनेस इनसाइडर की एक रिपोर्ट के मुताबिक, यह वीडियो क्रीमिया के दूसरे सबसे बड़े शहर सिम्फ़रोपोल का है. इसे रूस की सरकार समर्थित मीडिया ने जारी किया है. आप देख सकते हैं कि मासूम बच्‍चों को कलाश्निकोव राइफल चलाना सिखाया जा रहा है. उन्‍हें मार्शल ऑर्ट की ट्रेनिंग दी जा रही है. कलाश्निकोव राइफल को AK47 राइफल भी कहते हैं. इसमें एक बार में 30 गोलियां भर सकते हैं. ये इतनी पावरफुल है कि यह कुछ दीवारों, यहां तक की कार के धातु के दरवाजे को भी भेद कर उसके पीछे बैठे इंसान को मार सकती है. बदूंक की नली से गोली छूटने की रफ्तार 710 प्रति सेकंड है.

🚨| NEW: Russian kids shown going through military training in Crimea‼️pic.twitter.com/7ZHW5Isvn8

