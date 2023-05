अचानक आसमान से बरसने लगा सोफा! धम्म से गिरा घरों के ऊपर, तूफ़ान का ऐसा वीडियो नहीं देखा होगा आपने

आज के समय में तकनीक ने काफी तरक्की कर ली है. पहले के समय में जहां मौसम अचानक से लोगों को सरप्राइज दे देता था. कभी तेज बारिश तो कभी तूफान लेकिन अब ऐसा नहीं होता. अब किसी भी तरह के खतरे के बारे में पहले से ही पता चल जाता है. मौसम का पूर्वानुमान लगाने के लिए कई तरह के यंत्र आ गए हैं. इन यंत्रों से तूफ़ान या बाढ़ को रोका तो नहीं जा सकता. लेकिन इनसे होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है. हाल ही में सोशल मीडिया पर एक तूफ़ान का वीडियो पोस्ट किया गया.

वायरल वीडियो तुर्की का है. तुर्की के अंकारा में तूफ़ान आया था. इस तूफ़ान ने काफी तबाही मचाई. तूफ़ान के कई वीडियोज को सोशल मीडिया पर शेयर किया गया, जहां से ये वायरल हो गया. इसमें से एक वीडियो में आसमान में उड़ते सोफा को देखा गया. ये सोफा प्लास्टिक की थैलियों से उड़ रहे थे. भारी-भरकम सोफा को हवा में ऐसे उड़ते देख लोग हैरान रह गए. हवा का बहाव इतना तेज था कि सामान आसमान में यूं ही उड़ते देखा गया.

घरों पर जाकर गिरा

वायरल वीडियो को ट्विटर पर अपलोड किया गया. एक लोकल ने इस वीडियो को अपलोड किया जहां से ये वायरल हो गया. इसमें आसमान में ज़ूम कर उड़ते हुए सोफा को रिकॉर्ड किया गया. काफी दूर से ये सोफा उड़कर आया. इसके बाद वो धड़ाम से पास के घर की छत पर गिर गया. ऐसा एक बार नहीं बल्कि कई बार देखा गया. आसमान में कई सोफा उड़कर लोगों के घर के ऊपर गिर रहे हैं. इससे घरों की तबाही हो रही है. किसी के घर की खिड़कियां टूट रही है तो किसी के छत को नुकसान पहुंचा.

Multiple sofas flying during storm in Ankara, Turkey. pic.twitter.com/gWpzUuwDM8

