आपने सोने-चांदी और हीरे-मोती की लूट सुनी होगी. लेकिन अमेरिका में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां कुछ बदमाशों ने मॉल घूमने गए चार बच्‍चों को बंदूक की नोक पर बाथरूम में बंधक बना लिया, और धमकाकर उनके जूते लूट ले गए. यह मामला इतना उछला कि पुलिस को सीसीटीवी खंगालनी पड़ी. लुटेरों की तस्‍वीरें जारी करनी पड़ी. अब उनके पीछे पुलिस की कई टीमें लगाई गई हैं और छानबीन की जा रही है.

डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक, मामला दक्षिणी कैलिफोर्निया का है, जहां एक मॉल के बाथरूम में दो बदमाशों ने बंदूक की नोक पर चार किशोरों से उनके जूते लूट लिए. इरविन पुलिस ने उस चौंकाने वाले क्षण की फुटेज शेयर की, जिसमें दो लुटेरे इरविन स्पेक्ट्रम सेंटर के सार्वजनिक शौचालय में घुस गए और बंदूक निकाल ली. वीडियो में एक किशोर को अपनी जान बचाने के लिए भागते हुए दिखाया गया है, जबकि एक लुटेरे को बाथरूम के बाहर बंदूक पकड़े हुए देखा जा सकता है. पुलिस ने कहा कि लुटेरे तीन जोड़ी जूते और एक बेसबॉल टोपी लेकर भाग गए. अभी तक यह पता नहीं है कि किस ब्रांड के जूते चोरी हुए हैं और जूतों की कीमत कितनी है.

#WANTEDWEDNESDAY x2 – On Monday, June 26, at 9:22 p.m., four juveniles entered an Irvine Spectrum Center restroom. Two suspects followed them, and one displayed a black handgun. They demanded the four victim’s shoes. pic.twitter.com/4RjGOToXeM

— Irvine Police Department (@IrvinePolice) June 29, 2023