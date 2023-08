ये महल नहीं पब्लिक टॉयलेट है! एक बार घुसे, तो बाहर निकलने का मन ही नहीं करेगा ...

हमारी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जिन्हें हम नज़रअंदाज़ नहीं कर सकते. इन्हें हम नेचुरल कॉल कहें या फिर कुछ और लेकिन आप किसी भी जगह पर हों, वहां टॉयलेट का होना बेहद ज़रूरी हो जाता है. आमतौर पर देखा जाता है कि पब्लिक टॉयलेट की हालत ऐसी होती है कि लोग वहां जाने से बचते हैं लेकिन आज हम आपको एक ऐसा पब्लिक बाथरूम दिखाएंगे, जो किसी महल से कम नहीं है.

इस बाथरूम को दुनिया का सबसे खूबसूरत पब्लिक बाथरूम माना जाता है. ये चीन के एक फैंसी मॉल डेजी प्लाज़ा के छठवें माले पर बना हुआ है. इसे इतना खूबसूरत तरीके से बनाया गया है कि इसके अंदर आने के बाद इंसान ये भी भूल जाएगा कि वो यहां किस काम से आया था. इसका इंटीरियर इतना बढ़िया है कि इसकी तस्वीर देखकर कोई भी इसे बाथरूम मानने से इनकार कर देगा.

इतना खूबसूरत बाथरूम!

दुनिया के सबसे सुंदर पब्लिक बाथरूम को X+Living की ओर से डिज़ाइन किया गया है, जो शंघाई की मशहूर आर्किटेक्ट फर्म है. नानजिंग में मौजूद डेजी प्लाज़ा शॉपिंग मॉल अपने बाथरूम की वजह से ही मशहूर है. बाथरूम में एक लंबा कॉरिडोर है, जिसमें दीवार से बाहर आते हुए प्लांट लगाए गए हैं. ये किसी बगीचे की तरह लगता है. यहां इतने बड़े और खूबसूरत लैंप जलते रहते हैं कि नज़र पौधों तक जा भी नहीं पाती है. फ्लोर भी कांच की तरह साफ है, जिस पर रोशनी की छाया पड़ती है. कॉरिडोर के आखिर में एक लाउंज एरिया है, जहां फूल की पत्तियों की तरह सोफे रखे गए हैं.

