Viral Video: गांव में घुस आया बीमार तेंदुआ, लोगों ने की चौंकाने वाली हरकत! कर दिया मानवता को शर्मसार

प्रकृति ने इंसान और जानवरों को एक समान बनाया है. उन्हें एक जैसी सुविधाएं दी, नदी, पहाड़, झरने जंगल आदि दिए पर इंसानों ने वक्त के साथ खुद को प्रकृति और जानवरों का मालिक बना लिया. उसने जानवरों को इतना प्रताड़ित किया कि उन्हें छोटे से छेत्र में रहने को मजबूर कर दिया और फिर उनके बड़े छेत्रों को भी हड़प लिया. हाल ही में एक वीडियो वायरल (Leopard viral video) हो रहा है जिसमें इंसानों द्वारा जानवरों को प्रताड़ित करने का एक और मामला नजर आ रहा है. इसे देखकर आपको समझ आएगा कि जब जानवर असहाय हों तो इंसान उनका क्या हाल कर सकते हैं.

प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने हाल ही में अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो (Leopard in village viral video) पोस्ट किया है जिसे देखकर आपको समझ आएगा कि ये वीडियो (Sick Leopard Harassed Video) मानवता को शर्मसार करने वाला है. इस वीडियो में बहुत से लोग एक तेंदुए को परेशान करते, उसके ऊपर चढ़ते और ऊसे प्रताड़ित करते नजर आ रहे हैं. वीडियो में बताया गया है कि ये तेंदुआ बीमार है और ये गांव में घुस गया जिसके बाद लोगों ने उसे परेशान करना शुरू कर दिया.

VIDEO | Rescue operation underway by forest officials in Madhya Pradesh’s Iklera village after a leopard was found by locals in a dazed state. “A team from Ujjain is reaching to capture the leopard and the animal will be shifted based on the directions of the higher officials,”… pic.twitter.com/NHpS0f1Mx6

