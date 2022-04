करोड़ों में बिक रहा है कबाड़ जैसा घर, तहखाने में छिपा हुआ है अजीबोगरीब 'राज़'!

कहते हैं कि घर खरीदने (Property for Sale) से पहले इसकी अच्छी तरह से जांच-पड़ताल कर लेनी ज़रूरी होती है. घर के ऊपर ही नहीं, उसके अंदर और नीचे भी सही तरह से चीज़ें देख लेने में ही भलाई होती है. अगर ऐसा नहीं किया तो हालत वर्जीनिया (Virginia House on Sale) में बिक रहे एक घर की तरह होगी, जिसके तहखाने में अजीबोगरीब सरप्राइज़ (House with Mystery Dweller) इसे खरीदने वाले का इंतज़ार कर रहा है.

वर्जीनिया के फेयरफैक्स में मौजूद 5 बेडरूम और 4 बाथरूम वाला आलीशान घर सेल के लिए मौजूद है. इस घर को लेकर इंटरनेट पर खासी चर्चा है क्योंकि इतने आलीशान घर की कीमत $800,000 यानि भारतीय मुद्रा के मुताबिक 6 करोड़ 10 लाख रुपये से कुछ ज्यादा है. घर को रिपेयर की तो ज़रूरत है ही, लेकिन यहां एक और राज़ छिपा हुआ है.

तहखाने में बिना किराये के रहते हैं लोग !

सुनने में ये ज़रा अजीब है लेकिन 6 करोड़ में बिक रहे इस घर के तहखाने में लोगों के रहने की अच्छी-खासी जगह है. घर के इस इलाके में कुछ अनजान लोग रहते भी हैं. सोशल मीडिया पर जैसे ही घर के इस अजीबोगरीब सीक्रेट के बारे में पता चला, लोगों ने तरह-तरह की प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी. कुछ लोगों ने इसे डरावना बताया तो कुछ लोगों ने अजनबियों के साथ रहना खतरनाक कहा. घर के बारे में फेसबुक पेज Zillow Gone Wild की ओर से शेयर किया गया है.

घर का किचन बहुत बड़ा है, लेकिन टॉयलेट में ज्यादातर सामान बिगड़ा पड़ा है.

ये भी पढ़ें- 2 करोड़ में बिक रहा है छोटा-सा घर, ऊपर से नीचे तक की सफाई मात्र आधे घंटे में

कबाड़ जैसे घर की कीमत करोड़ों में

ये पूरा घर 3,548 वर्ग फीट में बना हुआ है. घर काफी पुराना भी है क्योंकि इसके विज्ञापन में ही लिखा गया है कि खिड़कियां सड़ रही हैं, टॉयलेट लीक कर रहा है और फ्लोरिंग को तुरंत बदलने की ज़रूरत है. घर में मौजूद बहुत सी चीज़ें काम हीं करती हैं और इसे तुरंत ही रिपेयरिंग की ज़रूरत है. इतना सब कुछ होने के बाद घर के बेसमेंट में एक या दो लोग ऐसे रहते हैं, जो किराया भी नहीं देते. घर का किचन बहुत बड़ा है, लेकिन टॉयलेट में ज्यादातर सामान बिगड़ा पड़ा है. इतना सब भी छोड़ दीजिए तो भला मकानमालिक 6 करोड़ में घर खरीदने के बाद उनके अनचाहे लोगों का क्या करेगा, जो बेसमेंट में बिना किराये के रह रहे हैं.

Tags: Ajab Gajab news, Viral news, Weird news