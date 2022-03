क्या आप भी दिन में लेते हैं दिन में नींद तो हो जाइए सावधान, उजाले में छोटे-छोटे नैप हो सकते हैं खतरनाक!

रात की नींद पूरी करने के बाद भी कई लोग दोपहर बाद सो जाना बहुत पसंद करते हैं. ऐसे लोगों में अधेड़ और बुज़ुर्गों की तादात ज्यादा है जो थोड़ी-थोड़ी देर में नैप लेने लगते हैं. मगर क्या आप जानते हैं ऐसा करना सेहत के लिए कितना खतरनाक हो सकता है? एक रिसर्च में सामने आया है कि रात के बाद भी दिन में कई बार छोटी-छोटी नैप लेते रहने वाले जल्द ही यादादाश्त से जुड़ी कई परेशानियों का सामना करने पर मजबूर होने लगे हैं.

कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, सैन फ्रांसिस्को में मनोचिकित्सा के एक असिसटेंस प्रोफेसर (assistant professor of psychiatry at the University of California, San Francisco), सह-वरिष्ठ लेखक डॉ यू लेंग (co-senior author Dr. Yue Leng) ने बताया कि दिन में ज़रूरत से ज्यादा झपकी लेना रात की नींद की मात्रा और नींद की गुणवत्ता के समायोजन को प्रभावित करता है.

सौ.सांकेतिक-दिन में अत्यधिक झपकी लेना स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक, हो सकता है अल्ज़ाइमर और डाइमेंशिया का खतरा

ज्यादा झपकी, ज्यादा नुकसान

अल्जाइमर एसोसिएशन का जर्नल (The Journal of the Alzheimer’s Association), अल्जाइमर और डिमेंशिया (Alzheimer’s and Dementia) में पब्लिश रिसर्च के मुताबिक जो रोजाना झपकी नहीं लेते थे या दिन में एक घंटे से भी कम समय तक झपकी लेते थे उनकी तुलना में उन बुजुर्गों में जिन्होंने दिन में कम से कम एक बार या दिन में एक घंटे से अधिक समय तक झपकी ली, उनमें अल्जाइमर विकसित होने की संभावना 40 फीसदी अधिक थी. फ्लोरिडा अटलांटिक यूनिवर्सिटी के श्मिट कॉलेज में सेंटर फॉर ब्रेन हेल्थ में अल्जाइमर प्रिवेंशन क्लिनिक के निदेशक डॉ रिचर्ड इसाकसन ने कहा, “मुझे लगता है कि आम पब्लिक इस बात से अनजान है कि अल्जाइमर एक मानसिक बीमारी है जो अक्सर मूड और नींद के व्यवहार में बदलाव के कारण होता है.

बढती उम्र के साथ बढ़ानी होगी रात की नींद की गुणवत्ता

नींद की गुणवत्ता और मात्रा उम्र के साथ घटती जाती है, अक्सर दर्द या पुरानी स्थितियों की जटिलताओं के कारण, जैसे कि बार-बार बाथरूम जाने की ज़रूरत महसूस होना, इस प्रकार, बुजुर्ग लोग छोटे होने की तुलना में अधिक बार झपकी लेते हैं. लेकिन दिन के समय झपकी लेना मस्तिष्क के परिवर्तनों का संकेत भी हो सकता है. अत्यधिक दिन की झपकी त्वरित उम्र बढ़ने या संज्ञानात्मक उम्र बढ़ने की प्रक्रिया का संकेत हो सकती है, इससे बचने के उपायों पर भी चर्चा की गई और बताया कि बढती उम्र के लोगों को किसी भी दिन की झपकी को दोपहर 3 बजे से पहले 15 से 20 मिनट तक सीमित करना चाहिए ताकि झपकी लेने से केवल थोड़ा रेस्ट का फायदा हो और रात की नींद को नुकसान न पहुंचे यानि रात की भरपूर नींद में कोई कमी न आने पाए.

